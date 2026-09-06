Pronostic FC Nantes – Nancy : enfin une première victoire pour les Canaris ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Montpellier, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Nantes décrochera-t-il enfin sa première victoire de la saison ? Toujours bons derniers de Ligue 2 avec trois défaites et un match nul, les Canaris reçoivent ce lundi (20h45) l’AS Nancy Lorraine, en match de clôture de la quatrième journée du championnat, avec l’objectif de lancer enfin leur saison devant leur public.

Ligue 2 – FC Nantes vs Nancy

Lundi 7 septembre 2026 · 20h45 · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : des progrès à confirmer après Guingamp

Le début de saison du FC Nantes est très loin des attentes. Relégués en Ligue 2 au printemps dernier, les Canaris espéraient rapidement se positionner parmi les candidats à la montée. Après quatre journées, ils occupent pourtant la dernière place du classement avec un seul petit point.

Les Nantais ont commencé leur championnat par trois défaites consécutives contre le Red Star (0-1), Laval (2-1) et Rodez (2-5). La lourde défaite concédée face aux Ruthénois à la Beaujoire a d’ailleurs coûté sa place à Michel Der Zakarian, remplacé sur le banc par Grégory Poirier.

Pour la première de leur nouvel entraîneur, les Canaris ont tout de même affiché un visage plus encourageant le week-end dernier sur la pelouse de Guingamp. Mené 2-0, le FCN a totalement renversé la rencontre pour prendre l’avantage avant de finalement concéder l’égalisation dans les derniers instants (3-3).

Nantes reste donc toujours à la recherche de son premier succès, mais cette réaction peut servir de point de départ. Les six buts marqués depuis le début de la saison prouvent que les Canaris ont des arguments offensifs. C’est surtout défensivement que le bât blesse puisque le FCN possède la pire défense de Ligue 2 avec déjà onze buts encaissés.

Grégory Poirier pourra désormais compter sur ses dernières recrues estivales, dont Thomas Robinet, arrivé de Dunkerque dans les dernières heures du mercato. En revanche, plusieurs absences sont à déplorer, notamment celles de Kenny Lala Centonze, Sékou Doucouré, Ignatius Ganago et surtout de Killian Corredor, meilleur buteur nantais en championnat avec deux réalisations.

Nancy : un excellent début de saison

À l’inverse du FC Nantes, l’AS Nancy Lorraine peut être satisfaite de son début de championnat. Après quatre journées, les Lorrains occupent la cinquième place avec sept points et restent pleinement au contact des premières places.

Les hommes d’Oswald Tanchot avaient pourtant connu un démarrage assez timide. Après un match nul à Boulogne (0-0), Nancy s’était incliné à domicile face à Montpellier (0-1), restant ainsi sans victoire et sans le moindre but inscrit après deux journées.

L’ASNL a depuis parfaitement rectifié le tir. Les Nancéiens sont allés chercher leur premier succès de la saison sur la pelouse de Pau (1-0) avant de confirmer devant leur public contre Dunkerque (2-0).

Nancy reste donc sur deux victoires consécutives sans avoir encaissé le moindre but. Plus largement, les Lorrains n’ont concédé qu’une seule réalisation depuis le début du championnat, ce qui leur permet de posséder l’une des meilleures défenses de Ligue 2.

Le contraste avec Nantes est saisissant puisque les Canaris ont déjà encaissé onze buts. L’ASNL pourrait donc chercher à rester solide avant d’exploiter les espaces laissés par une équipe nantaise qui sera probablement obligée de prendre des risques devant son public.

Oswald Tanchot devra toutefois composer sans plusieurs éléments, dont le milieu Maxime Gélin. L’attaquant Yannis Bokangu, auteur de deux buts en début de saison, a également quitté le club pour Guingamp dans les dernières heures du mercato.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations récentes entre Nantes et Nancy sont assez rares puisque les deux clubs n’évoluaient plus régulièrement dans la même division depuis plusieurs années.

Le dernier affrontement officiel en championnat remonte à la saison 2016-2017 en Ligue 1. Nancy avait alors particulièrement bien négocié ses deux rendez-vous face aux Canaris, avec un match nul à Marcel-Picot (1-1) avant de s’imposer à la Beaujoire (2-0).

Plus globalement, les dernières confrontations tournent plutôt à l’avantage des Lorrains. Nantes n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de championnat face à Nancy, pour un nul et quatre défaites.

Un historique qui reste toutefois à relativiser compte tenu du temps écoulé et des profonds changements intervenus dans les deux clubs depuis leur dernière rencontre officielle.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Guilbert, Perrin, Sow – Tabibou, Younoussa, Pierret, Hachem, Cafaro – Robinet, Joujou.

Absent : Aucun.

Incertains : Ganago, Corredor, Doucouré, Centonze (blessés, reprise).

La compo probable de Nancy : Basilio – Fernandez, Nahounou, Mendy, Ndenbe – Fofana, Kebe, Bouabdelli – Housni, Obougou, Fdaouch.

Les joueurs à suivre

Thomas Robinet (FC Nantes) : Arrivé de Dunkerque dans les dernières heures du mercato estival, l’avant-centre pourrait rapidement avoir un rôle important à jouer dans l’attaque nantaise, notamment en raison de l’absence de Killian Corredor. Auteur de 12 buts en Ligue 2 la saison dernière, Robinet connaît parfaitement le championnat et pourrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs devant le public de la Beaujoire. Dans une équipe qui doit impérativement trouver davantage d’efficacité, sa présence dans la surface sera particulièrement attendue.

Ilyes Housni (Nancy) : L’attaquant formé au Paris Saint-Germain réalise un début de saison intéressant avec déjà deux passes décisives. Sa mobilité et sa capacité à créer des différences dans les derniers mètres pourraient poser de sérieux problèmes à une arrière-garde nantaise particulièrement friable depuis le début du championnat. Face à la pire défense de Ligue 2, il pourrait avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence.

Les tendances de cotes : Nantes favori malgré son début de saison

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire FC Nantes (1) ≈ 1,93 ≈ 49 % Nantes légèrement favori Match nul (X) ≈ 3,60 ≈ 28 % Scénario crédible Victoire Nancy (2) ≈ 3,95 ≈ 23 % Nancy outsider

Malgré sa dernière place et son début de championnat catastrophique, le FC Nantes conserve les faveurs des bookmakers. L’avantage du terrain et la qualité théorique de son effectif permettent notamment aux Canaris d’être proposés sous la barre des 2,00 pour une victoire.

La dynamique récente raconte pourtant une histoire différente. Nantes n’a toujours pas gagné après quatre journées tandis que Nancy reste sur deux victoires consécutives. L’écart est encore plus impressionnant défensivement : les Canaris ont déjà encaissé onze buts contre un seul pour les Lorrains.

Le match nul obtenu à Guingamp peut néanmoins constituer un tournant pour le FCN. Menés de deux buts, les hommes de Grégory Poirier ont montré du caractère pour renverser la rencontre avant d’être rejoints dans les dernières secondes. Une première victoire pourrait permettre de confirmer cette embellie.

Nancy semble toutefois avoir les armes pour résister à la pression nantaise. Les Lorrains n’ont encore encaissé aucun but à l’extérieur cette saison et pourraient profiter de la fébrilité défensive des Canaris pour ramener au moins un point de la Beaujoire.

Nos pronostics pour FC Nantes – Nancy

Plus de 2,5 buts dans le match : les rencontres du FC Nantes sont particulièrement prolifiques depuis deux journées. Après avoir encaissé cinq buts contre Rodez (2-5), les Canaris ont participé à un nouveau match spectaculaire à Guingamp (3-3). Nantes possède déjà la pire défense du championnat avec onze buts concédés en quatre rencontres. Même si Nancy se montre beaucoup plus solide, les Nantais devraient prendre des risques devant leur public pour aller chercher leur première victoire, ce qui pourrait ouvrir la rencontre.

: les rencontres du FC Nantes sont particulièrement prolifiques depuis deux journées. Après avoir encaissé cinq buts contre Rodez (2-5), les Canaris ont participé à un nouveau match spectaculaire à Guingamp (3-3). Nantes possède déjà la pire défense du championnat avec onze buts concédés en quatre rencontres. Même si Nancy se montre beaucoup plus solide, les Nantais devraient prendre des risques devant leur public pour aller chercher leur première victoire, ce qui pourrait ouvrir la rencontre. FC Nantes marque plus de 1,5 but : les Canaris ont montré une vraie réaction offensive à Guingamp en inscrivant trois buts après avoir été menés 2-0. Ils avaient également trouvé deux fois le chemin des filets contre Rodez. Face à Nancy, les hommes de Grégory Poirier auront la responsabilité du jeu et devraient se procurer des situations. L’arrivée de Thomas Robinet apporte également une nouvelle solution dans le secteur offensif.

: les Canaris ont montré une vraie réaction offensive à Guingamp en inscrivant trois buts après avoir été menés 2-0. Ils avaient également trouvé deux fois le chemin des filets contre Rodez. Face à Nancy, les hommes de Grégory Poirier auront la responsabilité du jeu et devraient se procurer des situations. L’arrivée de Thomas Robinet apporte également une nouvelle solution dans le secteur offensif. Thomas Robinet buteur : privé de Killian Corredor, Nantes pourrait rapidement donner sa chance à sa recrue de dernière minute. Robinet sort d’une saison à 12 buts en Ligue 2 avec Dunkerque et arrive donc avec de solides références à ce niveau. Pour sa première potentielle à la Beaujoire, l’ancien Nancéien aura en plus l’occasion de se montrer face à l’un de ses anciens clubs.

Score possible

FC Nantes 2-1 Nancy : le classement et la dynamique récente incitent à la prudence concernant Nantes, mais le match nul décroché à Guingamp a montré une première réaction depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Les Canaris restent très fragiles derrière et pourraient encore concéder au moins un but face à une équipe nancéienne en confiance. Devant leur public et avec l’urgence de débloquer enfin leur compteur de victoires, les Nantais pourraient néanmoins parvenir à faire la différence offensivement et décrocher leur premier succès de la saison.