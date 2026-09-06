ASSE : Cathro dévoile l’autre clé du succès contre Montpellier

Après la victoire de l’ASSE contre Montpellier (3-1), Ian Cathro a insisté sur la cohésion affichée par ses joueurs dans les moments difficiles. Au-delà des ajustements tactiques, l’entraîneur écossais voit son groupe devenir une véritable équipe.

Un succès construit dans la difficulté

On vous en parlait : Ian Cathro avait révélé l’ajustement réclamé à la pause pour faire basculer la rencontre. Mais le technicien stéphanois a également livré un développement plus large sur la force collective qui se dégage de son équipe.

Malmenés par l’intensité montpelliéraine, les Verts ont ouvert le score grâce à une volée de Maxime Bernauer (40e), avant d’être rejoints juste avant la pause (45e+1). Augustine Boakye (50e) et Joshua Duffus (70e) ont ensuite offert la victoire au leader stéphanois.

Cathro voit naître une « vraie équipe »

Dans des propos relayés par Peuple Vert, Ian Cathro s’est surtout félicité de la solidarité de son groupe : « Je pense qu’on est en train de prouver à tout le monde qu’on est une vraie équipe. On arrive à presser ensemble, à attaquer ensemble et à défendre ensemble. »

Recrue estivale, Tamar Svetlin a évoqué son choix de l’ASSE, son début de saison et l’ambiance avec les Kops. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2096193121667412400

Une exigence quotidienne maintenue

Le coach des Verts a également salué des joueurs qui « ne s’arrêtent pas de travailler les uns pour les autres », y compris lorsque le scénario leur est défavorable. Une attitude qui lui plaît particulièrement et qui explique la montée en puissance observée après le repos.

Cathro refuse toutefois de s’emballer. Conscient que « ce club n’est vraiment pas un club comme les autres », l’Écossais préfère rester concentré sur le travail quotidien. Son message aux supporters est limpide : il ne ménagera pas ses efforts pour aider l’ASSE.