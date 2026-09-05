ASSE : les Verts sous pression avant d’affronter Montpellier !

Annecy s’est imposé à Grenoble ce vendredi soir et met la pression sur l’ASSE, qui devra répondre ce samedi face à Montpellier pour consolider la tête de la Ligue 2.

La 5e journée de Ligue 2 a débuté ce vendredi soir avec cinq rencontres au programme. Et les résultats du multiplex ne sont pas sans conséquence pour l’ASSE.

Alors que les Verts comptent quatre victoires en autant de journées et occupent la première place, l’Annecy FC a réalisé une excellente opération en s’imposant 2-1 sur la pelouse de Grenoble. Avec ce succès, le club haut-savoyard grimpe provisoirement à la deuxième place avec 10 points.

Annecy met la pression sur l’ASSE

Avant cette rencontre, Annecy comptait déjà sept points après quatre journées. Sa victoire dans le derby des Alpes lui permet donc de dépasser provisoirement plusieurs concurrents et de revenir à seulement deux longueurs de l’ASSE.

Une situation qui donne encore davantage d’importance au rendez-vous de ce samedi soir à Geoffroy-Guichard.

Saint-Étienne reste sur un début de saison parfait avec quatre victoires contre Sochaux (3-0), Clermont (3-1), Grenoble (4-0) et Dijon (3-2). Les hommes d’Eirik Horneland auront donc l’occasion de conserver leur fauteuil de leader en cas de nouveau succès face au MHSC.

Une réponse attendue face à Montpellier

L’ASSE sait désormais ce qu’elle doit faire : gagner pour maintenir Annecy à distance. Montpellier, de son côté, réalise également un début de saison intéressant et occupait la quatrième place avant cette 5e journée avec huit points.

Le choc de samedi soir prend donc une dimension particulière. Devant leur public et le retour des kops, les Verts auront l’occasion de frapper un grand coup et de confirmer leur statut de leader de cette Ligue 2.