PSG – AS Monaco (1-2) : Paris n’y arrive toujours pas et subit sa première défaite, les enseignements

Après deux matches nuls pour commencer sa saison en Ligue 1, le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco (1-2) au Parc des Princes et confirme ses difficultés en ce début d’exercice.

Le PSG n’y arrive toujours pas. Après deux matches nuls contre Rennes et Lille, les Parisiens ont concédé leur première défaite de la saison en championnat, ce vendredi soir face à Monaco (1-2). Une nouvelle contre-performance qui fait déjà naître des interrogations autour du début de saison parisien.

Le PSG avait pourtant bien commencé

Dominateur dans le jeu en première période, le PSG a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Les hommes de Luis Enrique ont multiplié les situations et ont logiquement été récompensés à la 31e minute.

Sur le premier corner parisien, Khvicha Kvaratskhelia a parfaitement joué le coup en servant Marquinhos, qui a ouvert le score de la poitrine. Un avantage mérité pour des Parisiens nettement supérieurs dans la maîtrise du ballon.

Mais, malgré plusieurs occasions et une nouvelle parade de Lukáš Hrádecký avant la pause, Paris n’a pas réussi à faire le break.

Monaco a renversé le match

Tout a basculé au retour des vestiaires. Monaco a progressivement retrouvé des couleurs et a profité des approximations parisiennes.

À la 58e minute, Flávio Nazinho a égalisé de la tête après un cafouillage dans la surface. Puis, à la 72e, Stanis Idumbo a donné l’avantage aux Monégasques après un superbe travail de Denis Zakaria et une frappe puissante déviée par Matvey Safonov.

Le PSG a ensuite poussé jusqu’au bout. Ousmane Dembélé et Mika Godts sont entrés pour apporter davantage de percussion, tandis que Ferran Torres a même cru égaliser avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu.

Une inquiétante inefficacité

C’est probablement l’un des principaux enseignements de cette rencontre. Le PSG a eu la maîtrise et les occasions, mais n’a pas su tuer le match lorsqu’il en avait l’opportunité.

Face à un Hrádecký particulièrement inspiré, les Parisiens ont manqué de précision dans le dernier geste. En fin de rencontre, Dembélé a notamment frôlé l’égalisation d’une frappe qui est passée près de la lucarne. Dans la foulée, Hradecky a réalisé un arrêt monstrueux pour détourner le ballon de la lucarne sur une nouvelle frappe de Dembélé.

Après trois journées, le constat est donc clair : le champion de France cherche encore son rythme. Monaco, de son côté, confirme son excellent début de saison après deux victoires lors des deux premières journées.

Paris doit rapidement réagir

Cette défaite au Parc des Princes constitue un premier véritable avertissement pour Luis Enrique. Le PSG dispose toujours d’un potentiel offensif considérable, mais son manque d’efficacité et ses difficultés à conserver un résultat interrogent.

Après deux nuls et désormais une défaite, Paris reste toujours sans victoire en Ligue 1 cette saison. Le début d’exercice est loin des standards habituels du club et le déplacement de la prochaine journée sera déjà très attendu.