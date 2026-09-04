PSG : Luis Enrique a pris une décision radicale avant Monaco !

Alors que Nuno Mendes est suspendu pour la réception de Monaco, Lucas Digne ne figure même pas dans le groupe du PSG : une décision sportive assumée par Luis Enrique.

C’est l’une des grosses surprises du groupe parisien pour PSG-Monaco, ce vendredi soir au Parc des Princes. Malgré la suspension de Nuno Mendes, Lucas Digne ne sera pas de la partie. Le latéral gauche français a été écarté par Luis Enrique pour cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

Digne absent malgré la suspension de Mendes

L’absence de Digne est d’autant plus surprenante que Nuno Mendes purge son troisième et dernier match de suspension. Le Portugais ne peut donc pas participer à cette rencontre face à l’AS Monaco.

Pourtant, Luis Enrique a choisi de ne pas convoquer son autre latéral gauche de métier. Selon les informations de l’insider Djamel confirmées par Le Parisien, il ne s’agit ni d’une blessure ni d’un problème médical, mais bien d’une décision sportive de l’entraîneur espagnol.

Le choix est d’autant plus fort que Digne avait été annoncé comme un candidat sérieux pour débuter face à Monaco. La veille, le Français avait d’ailleurs évoqué son début de saison et son statut de remplaçant, assurant qu’il n’était pas inquiet après seulement quelques rencontres.

Une hiérarchie qui se complique pour Digne

Depuis son retour au PSG cet été, Lucas Digne peine effectivement à s’imposer. Lors des deux premières journées de Ligue 1, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery lui ont notamment été préférés au poste de latéral gauche.

Face à Monaco, le groupe parisien compte notamment Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, offrant plusieurs solutions à Luis Enrique pour composer sa défense.

Pour Lucas Digne, cette non-convocation constitue donc un signal fort de la part de Luis Enrique. Arrivé avec l’objectif de retrouver un rôle important au PSG, l’international français va désormais devoir inverser rapidement la tendance pour regagner sa place dans la rotation parisienne.