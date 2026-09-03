Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Après Ousmane Dembélé, le PSG est passé à l’action pour Khvicha Kvaratskhelia : une offre de prolongation est sur la table.

Le PSG ne compte visiblement pas s’arrêter là. Alors qu’une prolongation d’Ousmane Dembélé semble se rapprocher, le club de la capitale aurait également lancé les grandes manœuvres pour sécuriser l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, un pilier du projet du PSG ?

Selon l’insider Djamel, le PSG aurait ainsi mis sur la table une offre de prolongation pour l’international géorgien. Une démarche qui témoigne de la volonté parisienne de construire sur la durée autour de ses cadres offensifs. Arrivé à Paris avec de grandes attentes, Kvaratskhelia aurait rapidement convaincu tout son monde en interne. Ses performances, mais aussi son état d’esprit et son intégration au sein du groupe, auraient particulièrement séduit le staff et la direction parisienne.

À Paris, le message serait clair : faire de Kvaratskhelia l’un des visages du PSG des prochaines années. Le club apprécierait autant les qualités techniques du Géorgien que sa capacité à faire des différences dans les grands rendez-vous. Cette volonté de prolonger le joueur s’inscrirait surtout dans une nouvelle stratégie parisienne : miser sur des éléments capables de s’inscrire durablement dans le projet plutôt que de multiplier les changements d’effectif. Et le timing ne serait pas anodin.

Le PSG veut sécuriser ses stars

Après Ousmane Dembélé, dont la prolongation est annoncée comme imminente, le PSG pourrait donc chercher à verrouiller un deuxième élément majeur de son secteur offensif. De quoi envoyer un signal fort sur les ambitions du club.

Si les discussions aboutissent, le PSG réaliserait un nouveau coup important en blindant Kvaratskhelia. Une manière également de couper court aux éventuelles convoitises européennes autour de l’ailier géorgien. Pour Doha, l’objectif serait donc limpide : conserver ses meilleurs éléments et bâtir une équipe capable de s’inscrire dans la durée au sommet du football européen.

Après Dembélé, Kvaratskhelia pourrait ainsi être le prochain grand dossier parisien à connaître une issue favorable. Pour le PSG, le mercato ne se jouerait donc pas uniquement sur les arrivées : il s’agit aussi désormais de verrouiller les hommes forts du projet.