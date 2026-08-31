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FRANCE

PSG Mercato : c’est officiel pour Barcola à Liverpool !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 15:03
Bradley Barcola sous le maillot du PSG

C’est officiel, Bradley Barcola quitte le PSG et rejoint Liverpool.

Attendu depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Bradley Barcola n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Liverpool a officialisé ce lundi après-midi la signature de l’ailier gauche français. Pour arracher l’ancien Lyonnais au PSG, les Reds ont déboursé pas moins de 125 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 20 millions d’euros de bonus.

Le communiqué du PSG

De son côté, le club de la capitale a également confirmé le départ de Bradley Barcola. « Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rejoint le Liverpool FC. À seulement 23 ans, l’attaquant français aura activement contribué à écrire l’histoire du Club, avec notamment 13 trophées remportés durant son passage à Paris », peut-on lire dans le communiqué du PSG.

Pour rappel, Bradley Barcola était arrivé à Paris à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 45 millions d’euros.

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