ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie

Aïmen Moueffek quitte officiellement l’ASSE pour rejoindre Cádiz. Le milieu de 25 ans a passé avec succès sa visite médicale avant de s’engager sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

La visite médicale de Moueffek validée

On vous en parlait dès samedi : un accord avait été trouvé pour le départ d’Aïmen Moueffek à Cádiz. Le dossier est désormais bouclé puisque le joueur formé dans le Forez a satisfait à la traditionnelle visite médicale.

Le milieu de terrain est prêté pour une saison au pensionnaire de deuxième division espagnole. L’accord comporte une option d’achat non obligatoire. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, Moueffek pourrait donc revenir dans le Forez à l’issue de l’exercice.

Une première aventure loin de l’ASSE

Arrivé à Saint-Étienne à l’âge de 11 ans, Moueffek n’avait encore connu aucun autre club. Le Franco-Marocain avait effectué ses débuts professionnels en septembre 2020, au Vélodrome, lors d’une victoire des Verts contre l’OM (0-2).

Après 55 rencontres de Ligue 1 et 86 de Ligue 2, il va découvrir le football espagnol à 25 ans. Cette issue était attendue depuis plusieurs heures puisque, selon Peuple Vert, son prêt en Andalousie était en bonne voie.

Le grand ménage se poursuit chez les Verts

Moueffek ne figurait dans aucun des trois premiers groupes de Ian Cathro en Ligue 2. Son départ s’inscrit dans la réduction de l’effectif stéphanois, déjà marqué par les sorties de Pierre Ekwah, Mickaël Nadé, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic.

Négociations avancées entre l’ASSE et Liverpool pour le transfert de Djylian N’Guessan. Les derniers détails restent à régler. — @Santi_J_FM https://twitter.com/Santi_J_FM/status/2094372034725761119

La fin de mercato reste donc animée dans le Forez. Pour Moueffek, cette parenthèse à Cádiz doit surtout lui permettre de retrouver du temps de jeu et de lancer enfin sa saison.