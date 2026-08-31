À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[14:55]Pronostic Dijon – ASSE : les Verts vont-ils signer la passe de quatre ?
[14:15]OM : Marseille bloqué à zéro recrue à 24 heures du couperet
[13:55]PSG : Paris touche au but avec son Ballon d’Or
[13:35]ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie
[13:15]Real Madrid, FC Barcelone : le pari à 3 M€ est désormais bouclé
[12:53]ASSE : un géant anglais accélère et rapproche la pépite de la sortie
[12:33]OM : le Torino débloque enfin le dossier à 16 M€ !
[12:13]OM : Le calvaire de Kondogbia se termine par un coup dur
[11:54]OL : La Juventus relance l’urgence des ventes pour Tagliafico
[11:33]ASSE : Un ancien Vert s’apprête déjà à quitter Strasbourg

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie

Par Louis Chrestian - 31 Août 2026, 13:35
ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie

Aïmen Moueffek quitte officiellement l’ASSE pour rejoindre Cádiz. Le milieu de 25 ans a passé avec succès sa visite médicale avant de s’engager sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

La visite médicale de Moueffek validée

On vous en parlait dès samedi : un accord avait été trouvé pour le départ d’Aïmen Moueffek à Cádiz. Le dossier est désormais bouclé puisque le joueur formé dans le Forez a satisfait à la traditionnelle visite médicale.

Le milieu de terrain est prêté pour une saison au pensionnaire de deuxième division espagnole. L’accord comporte une option d’achat non obligatoire. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, Moueffek pourrait donc revenir dans le Forez à l’issue de l’exercice.

Une première aventure loin de l’ASSE

Arrivé à Saint-Étienne à l’âge de 11 ans, Moueffek n’avait encore connu aucun autre club. Le Franco-Marocain avait effectué ses débuts professionnels en septembre 2020, au Vélodrome, lors d’une victoire des Verts contre l’OM (0-2).

Après 55 rencontres de Ligue 1 et 86 de Ligue 2, il va découvrir le football espagnol à 25 ans. Cette issue était attendue depuis plusieurs heures puisque, selon Peuple Vert, son prêt en Andalousie était en bonne voie.

Le grand ménage se poursuit chez les Verts

Moueffek ne figurait dans aucun des trois premiers groupes de Ian Cathro en Ligue 2. Son départ s’inscrit dans la réduction de l’effectif stéphanois, déjà marqué par les sorties de Pierre Ekwah, Mickaël Nadé, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic.

La fin de mercato reste donc animée dans le Forez. Pour Moueffek, cette parenthèse à Cádiz doit surtout lui permettre de retrouver du temps de jeu et de lancer enfin sa saison.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot