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FRANCE

ASSE : À 56 heures du gong, une porte se ferme encore !

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 13:51
ASSE : À 56 heures du gong, une porte se ferme encore !

Les options se réduisent pour Lucas Stassin dans la dernière ligne droite du mercato. Strasbourg, un temps intéressé par l’attaquant belge de l’ASSE, a finalement décidé de miser sur un autre profil.

Strasbourg abandonne la piste Stassin

On vous en parlait samedi : un nouveau rebondissement avait relancé le feuilleton Stassin. Mais la piste menant à Strasbourg vient déjà de se refermer pour l’attaquant de 21 ans.

Selon les informations de Peuple Vert, le club alsacien a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le prêt de Conrad Harder. L’attaquant danois doit passer sa visite médicale ce dimanche avant de finaliser son arrivée.

Le temps presse pour l’attaquant belge

Cette décision constitue forcément une mauvaise nouvelle pour Stassin. À seulement 56 heures de la fermeture du marché, ses représentants doivent désormais accélérer afin de lui trouver une autre porte de sortie. Le Belge reste sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Le dossier s’annonce d’autant plus délicat que chaque opération nécessite désormais de réunir rapidement l’accord du joueur, de l’ASSE et du club intéressé. Strasbourg représentait une option concrète en Ligue 1, mais le Racing a donc privilégié Harder.

L’ASSE avance aussi sur le départ de Moueffek

Dans le même temps, le mercato stéphanois continue de s’animer dans le sens des départs. Foot Mercato annonce un accord entre l’ASSE et Cadix pour Aïmen Moueffek, attendu en Espagne dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire.

Pour Stassin, aucune nouvelle destination précise n’est encore évoquée. Ses représentants restent à l’affût, mais la dernière ligne droite impose désormais de trouver très vite un projet correspondant aux attentes du joueur et de l’ASSE.

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