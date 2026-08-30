Real Madrid : Mourinho lance un plan ambitieux pour relancer Bellingham

José Mourinho entend replacer Jude Bellingham au cœur du projet du Real Madrid. Après deux saisons en demi-teinte, le milieu anglais retrouve un rôle plus offensif et affiche déjà une influence décisive.

Bellingham retrouve son meilleur poste

Le retour de la meilleure version de Jude Bellingham constitue l’une des priorités de José Mourinho. Selon les informations relayées par Foot Mercato, l’entraîneur du Real Madrid a installé l’international anglais dans un véritable rôle de numéro 10, plus près de la surface adverse.

Un repositionnement qui porte déjà ses fruits. Après une belle Coupe du monde, Bellingham a participé à la moitié des buts madrilènes cette saison. En deux rencontres, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Mourinho en fait un élément indispensable

José Mourinho ne cache pas son admiration pour les qualités physiques, mentales et tactiques de son joueur. Le technicien portugais considère également son instinct de buteur comme un atout majeur. Décrit comme « unique, impressionnant et super important », Bellingham est désormais indispensable dans le 4-2-3-1 madrilène.

Real Madrid : José Mourinho annonce la date de retour d’Endrick. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2093680080543228204

Dans le même temps, Mourinho doit encore composer sans Endrick, dont la date de retour a été précisée par l’entraîneur madrilène. Le Brésilien représente une option supplémentaire dans un secteur offensif où Bellingham occupe actuellement une place centrale.

Une nouvelle titularisation attendue contre Malaga

L’Anglais devrait logiquement débuter ce dimanche face à Malaga. La principale surprise annoncée dans le onze concerne le couloir gauche, où Marc Cucurella est attendu comme titulaire. Ousmane Diomande devrait, de son côté, encore patienter.

Après deux exercices marqués par une certaine irrégularité malgré des statistiques correctes, Bellingham semble donc retrouver toute son influence au Real Madrid en Liga. Mourinho compte bien bâtir son animation offensive autour de lui.