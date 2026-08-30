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FRANCE

OM, RC Lens : le gros coup est bouclé, Marseille perd la bataille !

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 11:06
OM, RC Lens : le gros coup est bouclé, Marseille perd la bataille !

Le RC Lens a finalisé l’arrivée de Jean-Clair Todibo en provenance de West Ham. Également courtisé par l’OM, le défenseur international français rejoint les Sang et Or pour une saison.

Todibo va bien rejoindre le RC Lens

On vous en parlait un peu plus tôt : l’OM avait subi un nouveau revers financier dans le dossier Todibo, dont la visite médicale était attendue à Lens. L’opération est désormais actée.

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur de 26 ans est prêté pour une saison au RC Lens, sans option d’achat. Un renfort de poids pour remplacer Malang Sarr, parti libre à Neom.

Un effort financier pour jouer la Ligue des champions

Jean-Clair Todibo a accepté de réduire son salaire afin de faciliter son arrivée en Artois. L’ancien Niçois, qui compte deux sélections avec les Bleus, pourra surtout disputer la Ligue des champions sous les couleurs lensoises.

Le mercato bloqué de l’OM profite à Lens

Également positionnée, la direction phocéenne n’a pas pu concrétiser son intérêt en raison de son mercato bloqué. Cette situation a directement profité au RC Lens, qui travaillait depuis plusieurs semaines sur l’arrivée d’un défenseur central après l’échec de la piste El Chadaille Bitshiabu.

Parti de Nice pour West Ham il y a deux ans, d’abord sous la forme d’un prêt avant un transfert estimé à 40 M€, Todibo tentera de se relancer chez les Sang et Or. Jean-Louis Leca et ses équipes tiennent ainsi leur renfort défensif majeur.

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