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FRANCE

OM : la piste à 3 M€ qui relance le départ de Maupay

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 06:23
OM : la piste à 3 M€ qui relance le départ de Maupay

Poussé vers la sortie par l’OM, Neal Maupay voit son avenir se dessiner de l’autre côté des Alpes. Un club italien réfléchit à une offre, tandis que deux concurrents restent à l’affût.

Monza avance ses pions pour Maupay

Selon les informations de Foot Mercato, relayées par Onze Mondial, Monza discute en interne de la possibilité d’accueillir Neal Maupay. Le club italien envisagerait un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 3 M€.

Cette option pourrait devenir obligatoire en cas de maintien de Monza. Une formule susceptible de convenir à l’OM, qui cherche désormais une porte de sortie à son attaquant sous contrat jusqu’en 2028.

Deux autres clubs italiens à l’affût

Monza n’est pas seul sur le dossier. Le Torino et le Genoa suivent également la situation du joueur de 29 ans. Leur passage à l’action resterait toutefois conditionné par des départs au sein de leurs secteurs offensifs respectifs.

Ces intérêts confirment que Maupay conserve une cote en Serie A à l’approche de la fermeture du mercato estival. Pour l’heure, Monza semble être le prétendant ayant défini les contours les plus précis d’une opération.

L’OM veut tourner la page

Revenu à Marseille après un prêt décevant au FC Séville, conclu avec deux buts en douze rencontres, Maupay ne fait plus partie des plans phocéens. L’ancien attaquant de l’ASSE avait également été annoncé proche d’un retour en Premier League ces dernières semaines.

Déjà habitué aux changements de championnat au cours de sa carrière, Maupay avait expliqué les raisons de son départ de Saint-Étienne. La piste italienne offre désormais à l’OM une solution concrète pour alléger son effectif avant la fin du marché.

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