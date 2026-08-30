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FRANCE

OL : le club frappe déjà avant le verdict de l’UEFA

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 07:33
OL : le club frappe déjà avant le verdict de l’UEFA

Antonio Ferreira a été écarté pour la réception du Havre samedi soir (1-1). L’entraîneur des gardiens de l’OL paie son comportement contre Fenerbahçe, en attendant une possible sanction européenne plus lourde.

Ferreira sanctionné par l’OL

L’OL n’a pas attendu la décision de l’UEFA pour agir. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, Antonio Ferreira a été prié de rester chez lui samedi et n’a pas été inscrit sur la feuille de match face au Havre.

Le technicien portugais était pourtant présent à l’entraînement vendredi matin. Son absence lors de l’échauffement des gardiens lyonnais a donc confirmé la volonté du club de prononcer une première sanction en interne.

Rui Faria appelé en renfort

Arrivé cet été comme adjoint d’Antonio Ferreira, Rui Faria a dirigé l’échauffement de Dominik Greif, Rémy Descamps et Justin Bengui avant la rencontre. Une situation qui pourrait se répéter lors des prochaines semaines, selon la durée de la suspension infligée par l’UEFA.

Sur le terrain, l’OL n’a pas réussi à enchaîner et a concédé le nul à domicile contre une solide équipe havraise (1-1). Un résultat également commenté par Mohamed Toubache-Ter, qui souligne les difficultés lyonnaises.

L’UEFA a ouvert une enquête

Antonio Ferreira est au cœur des incidents survenus après le match contre Fenerbahçe. Lassé des provocations de Mattéo Guendouzi, l’entraîneur des gardiens lyonnais a tenté de lui asséner un coup de pied, déclenchant ensuite une bagarre générale.

L’UEFA a ouvert une enquête et le Portugais risque désormais de manquer une bonne partie de la phase de ligue de la Ligue Europa. En prenant les devants, la direction de l’OL a envoyé un premier message clair avant le verdict de l’instance européenne.

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