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FRANCE

OM : la Real Sociedad dévoile le détail qui a tout fait basculer

Par Wladimir DELCROS - 21 Août 2026, 09:57
OM : la Real Sociedad dévoile le détail qui a tout fait basculer

Le transfert de Nayef Aguerd à la Real Sociedad a échoué au dernier moment. L’entraîneur du club basque confirme que la visite médicale a joué un rôle décisif dans ce revirement.

La visite médicale au cœur de l’échec

On vous en parlait jeudi : le dossier Nayef Aguerd avait connu un sérieux rebondissement après l’échec de son départ à la Real Sociedad. Une nouvelle version des faits vient désormais éclairer ce transfert avorté.

Alors que l’entourage du défenseur marocain évoquait un désaccord sur son utilisation lors des trois premières journées, Pellegrino Matarazzo a livré une explication différente. Selon l’entraîneur basque, les discussions étaient positives avant l’évaluation médicale.

Matarazzo confirme les doutes de la Real Sociedad

« J’ai eu de bonnes discussions avec lui, mais ensuite, est arrivée l’évaluation par les médecins. Parfois, le joueur l’interprète d’une façon, et le club d’une autre. Nous avons donc décidé que ce n’était pas une bonne idée de le recruter », a expliqué le technicien, dans des propos relayés par Foot01.

La visite médicale a donc bien fait basculer le dossier. Malgré un accord autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, la Real Sociedad n’a pas souhaité prendre le moindre risque.

L’OM a déjà refusé 8 M€

Ce contretemps ne facilite pas les affaires de la direction phocéenne, toujours contrainte de vendre avant de pouvoir accélérer son recrutement. D’autant que la valeur d’Aguerd risque de souffrir de cet épisode.

Valorisé 23 M€ un an plus tôt et doté d’une clause de départ à 15 M€, le Marocain se retrouve ainsi dans une position délicate. De retour à Marseille, il attend désormais une nouvelle porte de sortie.

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