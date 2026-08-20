OL Mercato : Lyon à la lutte avec l’OM pour un attaquant à 10 M€

L’OL à un jeune ailier néerlandais du KV Malines. Mais face aux exigences du club belge, qui réclamerait près de 10 millions d’euros, l’OL ne semble pas encore prêt à passer à l’offensive.

L’OL explore plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif, notamment en vue du départ de Malick Fofana. Parmi elles figure Myron van Brederode, ailier néerlandais de 23 ans évoluant au KV Malines. D’après les informations de Voetbal International, relayées ce jeudi, Lyon s’est renseigné sur la situation du joueur, tout comme l’Olympique de Marseille.

L’OL intéressé, mais pas à n’importe quel prix

Arrivé au KV Malines en septembre 2025 après son passage à l’AZ Alkmaar, van Brederode s’est rapidement imposé en Belgique. La saison dernière, l’ailier aurait notamment terminé avec 10 buts et 5 passes décisives, confirmant son potentiel offensif.

Son début de saison 2026-2027 a également attiré l’attention. Le Néerlandais a notamment inscrit un doublé face au Standard de Liège, une performance qui aurait contribué à renforcer l’intérêt des deux clubs français.

Problème pour l’OL : Malines réclamerait environ 10 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Une somme qui, à ce stade, refroidit les prétendants français. Sous contrat jusqu’en 2029, van Brederode se trouve en position de force avec son club.

Marseille également sur le dossier

L’OL n’est donc pas seul. L’OM s’est également renseigné sur le joueur, tandis que d’autres clubs pourraient entrer dans la course. Pour Lyon, la question sera désormais de savoir si le prix demandé par Malines peut être négocié.

Pour l’heure, il ne s’agit que de prises de renseignements, et aucune offre lyonnaise n’aurait été formulée. Le dossier van Brederode reste donc à surveiller dans les prochains jours.