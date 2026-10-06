Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Une offre pourrait être formulée par l’OL pour conserver Loïs Openda (26 ans) à l’issue de son prêt en provenance de la Juventus Turin.

Le pari Loïs Openda commence déjà à porter ses fruits. Arrivé cet été en provenance de la Juventus Turin, l’attaquant belge a rejoint Lyon sous la forme d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros. L’opération ne comporte aucune option d’achat, ce qui signifie que l’OL devra forcément négocier avec la Vieille Dame s’il souhaite conserver définitivement son avant-centre. Mais cette absence d’option ne ferme absolument pas la porte à un transfert définitif.

Une offre de l’OL pourrait arriver pour Openda

Interrogé sur l’avenir de l’international belge, le journaliste Sacha Tavolieri estime même que Lyon serait probablement l’environnement idéal pour lui : « Oui, je pense qu’il devrait rester à Lyon, car c’est un club qui correspond beaucoup mieux à ses qualités et à sa personnalité. » Une déclaration qui ouvre une véritable perspective pour l’OL. Après une saison très compliquée en Italie, où il n’avait inscrit que deux buts en 34 apparitions avec la Juventus, Openda avait besoin de retrouver un contexte favorable. Lyon lui offre justement un environnement qu’il connaît bien, dans un championnat où il avait explosé sous les couleurs du RC Lens.

Le scénario brossé par Tavolieri est particulièrement intéressant. Selon lui, l’OL pourrait présenter une offre à la Juventus pour recruter définitivement Openda à l’issue de la saison. Mais une condition paraît essentielle : la réussite sportive du club rhodanien. « Bien évidemment, cela dépendra des résultats sportifs du club. Si l’OL réalise une bonne saison en Ligue 1 et parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions l’année prochaine, il existe un scénario dans lequel ils pourraient présenter une offre pour le recruter définitivement », ajoute-t-il. Autrement dit, la Ligue des champions pourrait devenir la clé du dossier.

La C1, le facteur qui peut tout changer

Pour l’OL, une qualification européenne au plus haut niveau offrirait évidemment davantage de moyens et d’attractivité. Elle permettrait également de convaincre Openda de poursuivre son aventure lyonnaise et donnerait au club davantage de marge pour discuter avec la Juventus. Le contexte financier reste toutefois important. Lors de son arrivée, la Juventus a accepté de prendre en charge une partie du salaire du Belge, dont la rémunération était particulièrement élevée. Un transfert définitif nécessiterait donc un effort financier conséquent.

De son côté, la Juventus pourrait également avoir intérêt à écouter les propositions. Le club italien avait accepté de prêter Openda après une première saison très décevante à Turin. Une bonne saison à Lyon permettrait au joueur de retrouver une valeur sportive et marchande plus conforme aux attentes placées en lui. Des informations récentes évoquent d’ailleurs déjà l’intérêt de la Juventus pour une vente définitive de l’attaquant l’été prochain, avec Lyon présenté comme une destination possible. L’OL pourrait donc ne pas être le seul à réfléchir à la suite.