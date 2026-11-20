Après déjà plusieurs rumeurs l’été dernier, l’OL travaillerait encore activement sur le retour de Karim Benzema dès le mercato hivernal.

Et si Karim Benzema retrouvait enfin son club formateur ? À 38 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait bien effectuer un retour retentissant à l’Olympique Lyonnais, alors qu’il a déjà enflammé les réseaux ces dernières heures en postant une photo de lui lors de son passage à Lyon. Selon les informations de Ferveur Lyonnaise, les discussions auraient pris une nouvelle dimension ces derniers jours, avec une implication importante de Matthieu Louis-Jean, directeur sportif du club rhodanien.

Un premier échange téléphonique entre les deux hommes aurait notamment eu lieu récemment. Une prise de contact qui se serait déroulée positivement et qui pourrait ouvrir la voie à des discussions plus concrètes. L’OL verrait évidemment d’un très bon œil le retour de son ancien protégé, alors que les solutions offensives se font plus rares dans l’effectif lyonnais.

Benzema, un renfort de poids pour l’attaque lyonnaise

La piste, déjà évoquée l’été dernier, ne serait pas uniquement symbolique. Avec la longue indisponibilité de Pavel Šulc, les dirigeants lyonnais souhaiteraient apporter davantage de solutions à leur secteur offensif. Carlos Vicens serait également favorable à l’arrivée d’un renfort supplémentaire pour aborder la deuxième partie de saison.

Dans ce contexte, Karim Benzema représenterait une opportunité particulièrement intéressante. Son expérience du très haut niveau, son palmarès et son statut d’ancien Ballon d’Or constitueraient des arguments de poids. Sans oublier son attachement historique à l’OL, le club qui lui a permis de découvrir le football professionnel avant son départ au Real Madrid en 2009.

Un contrat saoudien bientôt résilié ?

Mais avant d’envisager concrètement des retrouvailles avec Lyon, Karim Benzema doit régler sa situation contractuelle avec l’Arabie saoudite. Malgré son départ d’Al-Hilal en août dernier, l’attaquant français resterait lié à la Saudi Pro League par un contrat d’ambassadeur.

D’après Ferveur Lyonnaise, ses avocats et représentants travailleraient depuis plusieurs semaines pour obtenir une rupture de cet engagement. Les négociations auraient bien progressé et un accord pourrait intervenir dès la semaine prochaine. La Saudi Pro League chercherait même déjà un successeur, avec le nom de Sadio Mané évoqué.

Un retour à l’OL encore loin d’être bouclé

Matthieu Louis-Jean souhaiterait désormais accélérer les discussions pour tenter de convaincre définitivement l’ancien Madrilène. Les dernières 48 heures auraient notamment permis de faire avancer le dossier, toujours selon les informations de Ferveur Lyonnaise.

Dix-sept ans après son départ, revoir Karim Benzema sous le maillot lyonnais aurait évidemment une saveur particulière. Pour les supporters comme pour le club, ce serait un retour chargé d’émotion et un formidable coup médiatique pour la Ligue 1. Reste désormais à savoir si ce rêve lyonnais deviendra réalité dès cet hiver.