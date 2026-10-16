OL : Le verdict est tombé pour le retour de Karim Benzema

Karim Benzema a bien étudié la possibilité de revenir dans son club formateur lors du dernier mercato estival. Son ancien agent, Karim Djaziri, confirme que le Ballon d’Or 2022 a longuement réfléchi à cette option, finalement bloquée par un obstacle contractuel.

Benzema a longtemps pensé à Lyon

L’hypothèse avait été évoquée durant l’été, sans pouvoir se concrétiser. Invité à l’occasion du lancement du Riolo Club sur RMC, Karim Djaziri a confirmé l’intérêt réel de Karim Benzema pour un retour à l’OL. À 38 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid n’avait pas écarté la possibilité de retrouver sa ville natale et la maison lyonnaise.

« Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C’est sa ville, son équipe, son club », a expliqué son agent historique. Un attachement logique pour celui qui a été formé à l’OL avant de rejoindre le Real Madrid en 2009 et d’y bâtir l’essentiel de son immense palmarès.

Un engagement contractuel a bloqué l’opération

Selon les éléments rapportés par Olympique & Lyonnais, ce retour n’a pas échoué en raison d’un manque d’envie. Karim Benzema reste lié par un engagement contractuel avec l’Arabie saoudite, lequel l’empêche d’évoluer dans un autre pays.

Le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs reconnu, au début du mois de septembre, l’existence de contacts par l’intermédiaire d’un tiers. Il avait toutefois précisé qu’aucune discussion directe n’avait été engagée avec le joueur et que l’opération était impossible à réaliser dans ces conditions.

Ruben Kluivert s’impose comme un atout précieux pour l’OL après sa prestation contre Crystal Palace (3-2). Sa polyvalence plaît à Paulo Fonseca. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111004544112963668

Une fin de carrière encore incertaine

Karim Djaziri a également rappelé la trajectoire hors norme de son ancien protégé. « Il a fait une carrière exceptionnelle. Le plus grand club français de l’époque, il joue dedans. Le plus grand club européen de l’époque, il joue dedans », a-t-il souligné au sujet de ses passages à l’OL et au Real Madrid.

Après son aventure madrilène, Benzema a poursuivi sa carrière en Arabie saoudite, d’abord à Al-Ittihad puis à Al-Hilal, quitté cet été. Une situation qui entretient désormais les interrogations autour de son avenir en Arabie saoudite.

L’attaquant français n’a plus disputé de rencontre depuis le 28 août. Si la piste d’un retour à l’OL a réellement existé cet été, elle n’est plus d’actualité aujourd’hui. Son absence prolongée des terrains pose désormais la question de la suite, voire de la fin, de sa carrière.