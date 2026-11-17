Il y a un an, Paulo Fonseca redonnait des couleurs à l’OL en relançant deux joueurs clés dans l’espoir d’un printemps retrouvé. Mais aujourd’hui, c’est un tout autre défi qui attend le club, entre finances en berne et instabilité sportive.

Fonseca, Ghezzal et Hateboer : la parenthèse de l’espoir

Le 17 novembre 2025, l’OL traversait la trêve internationale avec l’envie d’avancer, même en coulisses. Paulo Fonseca, qui venait alors d’imprimer sa patte sur le groupe, profitait de quinze jours au calme pour bichonner deux recrues en mal de rythme : Hans Hateboer, débarqué en joker, et Rachid Ghezzal, revenu au bercail. Tous deux affichaient un retard physique, et le staff avait misé sur un programme individualisé, alliant séances intenses et récupération ciblée. Déjà, la transformation personnelle était au service du collectif, dans un projet où le travail et l’implication devaient tirer tout le monde vers le haut. À ce moment-là, l’OL était bien placé en Ligue 1, cinquième à trois points du podium, avec la perspective de retrouver le haut du tableau et d’embarquer ses supporters dans un nouveau cycle. L’ambiance était à la montée en puissance, à la patience récompensée, et on se prenait à rêver que chaque retour de blessure ou de joker relancerait la machine lyonnaise.

Un an plus tard : crise de confiance et finances dans le rouge

Mais douze mois ont passé, et le décor a bien changé. Si la dynamique sportive n’a pas complètement sombré – l’OL reste dans le haut du classement, avec l’ambition affichée par Carlos Vicens de retrouver la Ligue des Champions –, le club traverse une période nettement plus agitée. Les blessures s’accumulent, privant l’équipe de plusieurs joueurs majeurs pour de longs mois, et l’effectif doit composer avec une hécatombe qui n’épargne personne. Surtout, c’est sur le front économique que la tension est palpable : le Groupama Stadium se vide, les recettes fondent, et la direction doit se résoudre à envisager de nouvelles ventes dès cet hiver pour boucler les comptes. Le départ de Fonseca a permis d’alléger la masse salariale, mais n’a pas suffi à redresser la barre. Même les rares bonnes nouvelles – comme la guérison de Pavel Šulc – sont éclipsées par la nécessité de vendre et l’épée de Damoclès d’une non-qualification européenne.

Ce flashback rappelle que l’OL, il y a un an, construisait dans la discrétion en espérant des lendemains meilleurs. Aujourd’hui, l’urgence n’est plus de relancer un joueur en perte de rythme, mais de sauver la maison d’un naufrage financier et de retrouver la ferveur d’un public qui s’éloigne. Le contraste est frappant : d’un pari sur le travail et la patience, Lyon est passé à une lutte au quotidien pour sa stabilité. Époque révolue ou simple parenthèse ? Les supporters, eux, n’ont jamais cessé d’y croire, mais l’histoire récente du club rappelle que rien n’est jamais acquis, même quand la lumière semblait poindre au bout du tunnel.