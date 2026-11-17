Annoncé comme le successeur de David Boly au PSG, David Boly (17 ans) souhaite poursuivre sa progression à Paris malgré les sollicitations extérieures.

Le PSG pourrait avoir trouvé une solution d’avenir pour son couloir droit. Annoncé comme l’un des candidats à la succession d’Achraf Hakimi, le prometteur David Boly (17 ans) souhaiterait poursuivre sa progression dans la capitale.

David Boly a dit oui au PSG

Selon l’insider Djamel, David Boly donne sa priorité au PSG pour son premier contrat professionnel. Une tendance encourageante pour les dirigeants parisiens, qui souhaitent conserver les meilleurs éléments issus de leur formation. Les discussions avanceraient dans le bon sens, même si plusieurs paramètres restent à régler avant de parvenir à un accord définitif.

La concurrence est pourtant bien réelle. Des clubs de Premier League et de Bundesliga suivraient attentivement la situation du jeune latéral droit et pourraient tenter de profiter de l’incertitude entourant son avenir. Mais pour le moment, le projet parisien aurait les faveurs du joueur.

Son entourage veut en savoir plus pour l’après Hakimi

Si David Boly semble séduit par la perspective de poursuivre son aventure à Paris, son entourage souhaite néanmoins obtenir certaines garanties sportives. La principale interrogation concerne directement l’avenir du poste de latéral droit au PSG. En effet, les représentants du joueur voudraient savoir si Luis Enrique et la direction sportive envisagent de faire de lui la doublure d’Achraf Hakimi ou s’ils comptent recruter un autre défenseur à ce poste. Une question loin d’être anodine pour un jeune joueur qui souhaite poursuivre sa progression et obtenir du temps de jeu au plus haut niveau.

L’objectif est donc de connaître précisément la place que le PSG entend lui accorder dans son projet sportif. Rester à Paris serait une opportunité importante pour David Boly, mais encore faut-il que les perspectives de développement soient à la hauteur de ses ambitions. Le dossier est donc bien engagé, mais pas encore bouclé. David Boly semble avoir choisi Paris pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens sauront lui présenter un projet suffisamment convaincant pour transformer cette priorité en signature.