PSG Mercato : le dossier Maza en passe d’être bouclé à Leverkusen ! 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par le PSG en vue du mercato hivernal, Ibrahim Maza (20 ans) serait aujourd’hui à deux doigts de prolonger au Bayer Leverkusen.

Le PSG pourrait bien voir s’envoler l’une de ses pistes pour le prochain mercato hivernal. Courtisé par plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Ibrahim Maza serait tout proche de prolonger son aventure au Bayer Leverkusen.

Le Bayer Leverkusen veut verrouiller Maza jusqu’en 2031

Selon les dernières révélations de Florian Plettenberg, une proposition écrite a été transmise à l’international algérien, avec un contrat prolongé jusqu’en juin 2031. Une offre qui témoigne de la confiance accordée au jeune milieu offensif. Leverkusen souhaite manifestement faire de Maza un élément important de son projet à long terme et mettre fin aux spéculations autour de son avenir. Pour accompagner cette prolongation, le Bayer Leverkusen serait également prêt à consentir un effort financier conséquent.

D’après le quotidien Bild, le salaire annuel de base du joueur passerait de 2,5 à 4 millions d’euros. Une prime supplémentaire de 4 millions d’euros, répartie sur la durée du contrat, viendrait s’ajouter à cette rémunération. Ibrahim Maza pourrait ainsi percevoir près de 5 millions d’euros par saison. Autre élément important de la proposition : aucune clause libératoire ne serait prévue dans le nouveau bail, afin de protéger les intérêts du club allemand.

Le PSG prêt à abandonner la piste Maza ?

Pendant que les discussions progressaient favorablement en Allemagne, la piste parisienne aurait perdu de son intérêt. Des échanges jugés inappropriés par Luis Campos auraient poussé le PSG à interrompre ses démarches auprès des représentants du joueur. Le club de la capitale semble donc avoir refermé ce dossier, laissant le Bayer Leverkusen en position très favorable pour conserver sa pépite. Un revers potentiel pour Paris, qui suivait pourtant le profil du joueur en vue du mercato hivernal.

Sauf retournement de situation, les dernières formalités devraient être réglées par la direction allemande avant l’ouverture du mercato hivernal. À 20 ans, Maza s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans son ascension, avec un contrat qui pourrait le lier au Bayer Leverkusen jusqu’en 2031. Pour le PSG, ce dossier pourrait donc se refermer avant même l’ouverture du marché des transferts.