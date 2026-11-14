PSG : Le couperet est tombé, Kvaratskhelia change déjà son quotidien

Gravement touché au genou droit face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia va rester éloigné des terrains pendant environ six mois. Opéré avec succès, l’ailier du PSG a déjà trouvé comment occuper une partie de sa longue convalescence.

Une absence d’environ six mois

Le verdict redouté s’est confirmé pour Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, l’international géorgien doit désormais observer une longue période d’indisponibilité. Une absence estimée à environ six mois, selon les propos du joueur relayés par Foot Mercato.

Cette blessure constitue évidemment un gros coup dur pour le PSG. Après la crainte d’une rupture des ligaments croisés, le club de la capitale doit maintenant composer avec la perte durable de son ailier. La durée exacte de son absence dépendra de l’évolution de sa rééducation.

Une opération réussie avant la rééducation

Kvaratskhelia a été opéré avec succès et peut désormais se concentrer sur les différentes étapes de son retour. Le Géorgien va d’abord devoir retrouver progressivement de la mobilité, avant d’entamer un travail de renforcement puis de reprendre la course. Aucun calendrier plus précis n’a été communiqué dans les éléments disponibles.

Le joueur, dont l’arrivée au PSG avait été officialisée après son passage à Naples, ne cache pas l’ampleur de l’épreuve qui l’attend. Il a lui-même confirmé qu’il ne pourrait pas rejouer avant plusieurs mois.

Khvicha Kvaratskhelia : « Je ne jouerai pas pendant environ six mois, je me contenterai de faire des streams. » L’ailier du PSG a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2121735989295288512

Kvaratskhelia va se tourner vers le streaming

Pour traverser cette convalescence, Kvaratskhelia a choisi de prendre les choses avec philosophie. « Je ne jouerai pas pendant environ six mois, je me contenterai de faire des streams », a-t-il confié. Une manière pour lui de rester actif et de partager une autre facette de son quotidien pendant son éloignement des terrains.

Le streaming deviendra donc l’une de ses principales occupations en attendant de pouvoir retrouver le groupe parisien. Cette activité ne changera évidemment rien au programme médical qui l’attend, mais elle pourrait lui permettre de mieux supporter une période souvent délicate mentalement pour un joueur professionnel.

Le PSG contraint de patienter

À court terme, la priorité du club parisien sera de ne prendre aucun risque avec son ailier. Après l’opération, chaque étape de la récupération devra être franchie sans précipitation. Le délai annoncé d’environ six mois reste ainsi une estimation et non une date ferme de retour à la compétition.

Kvaratskhelia entame maintenant un long travail loin des matches. Son retour dépendra de la réaction de son genou et de sa capacité à retrouver toutes ses sensations. En attendant, le Parisien a déjà prévenu ses supporters : c’est derrière un écran qu’ils pourront le retrouver au cours des prochains mois.