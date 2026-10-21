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FRANCE

PSG : Une très lourde crainte plane désormais sur Kvaratskhelia

Par Wladimir DELCROS - 21 Oct 2026, 05:02
PSG : Une très lourde crainte plane désormais sur Kvaratskhelia

Sorti sur blessure face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia doit passer une IRM ce mercredi. Dans l’entourage du Géorgien, la crainte d’une rupture des ligaments croisés existe, même si aucun diagnostic n’a encore été établi.

Une IRM attendue ce mercredi

On vous en parlait mardi : l’infirmerie du PSG s’est brutalement remplie après le match face au Barça. Depuis, un développement particulièrement inquiétant est apparu concernant Khvicha Kvaratskhelia.

Selon une information de L’Équipe relayée par @VibesFoot, les proches de l’international géorgien soupçonnent une rupture des ligaments croisés. Touché lors de la rencontre face au FC Barcelone, l’ailier parisien doit passer une IRM ce mercredi afin de connaître précisément la nature de sa blessure.

La prudence reste indispensable

À ce stade, il ne s’agit donc que d’une suspicion émanant de l’entourage du joueur. Les résultats de l’imagerie médicale seront indispensables pour confirmer ou écarter cette hypothèse, mais aussi pour déterminer l’éventuelle durée d’indisponibilité de Kvaratskhelia.

Le PSG devrait ainsi attendre le verdict des examens avant de communiquer plus précisément sur l’état de santé de son attaquant. Une atteinte aux ligaments croisés constituerait évidemment un scénario très lourd, mais aucune conclusion définitive ne peut être tirée avant l’IRM programmée dans la journée.

Une nouvelle inquiétude majeure pour Paris

Cette alerte tombe particulièrement mal pour le club de la capitale. Le rendez-vous face au Barça a laissé des traces physiques et la situation de Kvaratskhelia concentre désormais une grande partie de l’attention du staff médical parisien.

Le Géorgien occupe une place importante dans l’animation offensive du PSG grâce à ses accélérations, sa capacité à éliminer et sa présence dans les derniers mètres. Une longue absence obligerait forcément Luis Enrique à revoir ses plans et à redistribuer les rôles sur les ailes.

Le verdict médical doit lever le doute

Les prochaines heures seront donc décisives pour Kvaratskhelia et le PSG. L’IRM doit permettre de mesurer l’étendue exacte des dégâts et d’établir la marche à suivre, qu’il s’agisse d’une période de repos, d’un protocole de soins plus long ou d’une prise en charge beaucoup plus lourde.

En attendant ce verdict, le conditionnel reste de rigueur. La crainte est sérieuse dans l’entourage du joueur, mais seul l’examen médical permettra au PSG d’être fixé sur la gravité réelle de cette blessure.

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