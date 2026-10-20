PSG, FC Barcelone : l’infirmerie parisienne se remplit brutalement

Le PSG a payé un lourd tribut lors de son choc face au FC Barcelone. Après Ousmane Dembélé en première période, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia ont dû quitter la pelouse peu avant l’heure de jeu.

Deux nouvelles sorties presque simultanées

On vous en parlait un peu plus tôt : Ousmane Dembélé avait subi un premier coup dur en étant contraint d’abandonner ses partenaires dès la première période. La soirée parisienne a ensuite pris une tournure encore plus préoccupante.

Peu avant l’heure de jeu, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia se sont blessés quasiment sur la même action. Les deux joueurs n’ont pas été en mesure de poursuivre la rencontre, obligeant le staff du PSG à procéder à deux nouveaux changements.

Comme le rapporte également Foot Mercato, les deux Parisiens ont ainsi rejoint Dembélé parmi les joueurs touchés au cours de ce PSG-Barça. Une succession de pépins qui alourdit sérieusement l’addition pour le club de la capitale.

Marquinhos n’a pas voulu prendre de risque

Les circonstances des deux blessures apparaissent toutefois différentes. Marquinhos a ressenti une douleur musculaire après une accélération. Le défenseur brésilien a préféré ne pas prendre de risque et a rapidement demandé à quitter la pelouse.

À ce stade, aucune précision n’a été communiquée sur la nature exacte de son problème ni sur une éventuelle durée d’indisponibilité. Sa sortie par précaution laisse néanmoins planer un nouveau doute autour de l’état physique du capitaine parisien.

Le vestiaire parisien était prêt pour le grand choc face au Barça. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2112590432257687656

Une image plus inquiétante pour Kvaratskhelia

La scène concernant Khvicha Kvaratskhelia a paru nettement plus inquiétante. Pris dans un duel, le Géorgien a vu son genou droit tourner. Il a ensuite dû être aidé par les médecins pour sortir du terrain, sans parvenir à poser le pied à terre.

Cette image ne permet pas, à elle seule, d’établir un diagnostic. Le PSG devra attendre les examens médicaux avant de connaître la gravité de la blessure de son ailier. Les conditions de sa sortie invitent cependant à davantage d’inquiétude que pour Marquinhos.

Une soirée qui laisse des traces au PSG

Au-delà du résultat de la rencontre, le staff parisien se retrouve donc avec trois dossiers médicaux à surveiller. Dembélé, Marquinhos et Kvaratskhelia ont tous quitté leurs partenaires au cours du même match, avec des situations qui devront être évaluées séparément.

La priorité sera désormais de mesurer les conséquences de cette soirée sur les prochaines échéances du PSG. Pour Kvaratskhelia notamment, les examens à venir devront déterminer si la torsion du genou droit entraîne une absence ou si le club parisien peut finalement écarter une blessure sérieuse.