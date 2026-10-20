PSG, FC Barcelone : un premier coup dur tombe pour Ousmane Dembélé

Très attendu face au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a quitté la pelouse après seulement 19 minutes de jeu. Touché derrière la cuisse gauche, le Ballon d’Or en titre a immédiatement demandé son remplacement.

Dembélé stoppé sur une accélération

Le choc face au FC Barcelone a rapidement tourné court pour Ousmane Dembélé. Après une accélération, l’attaquant du PSG s’est arrêté tout seul avant de porter la main à l’arrière de sa cuisse gauche. Un geste qui n’a laissé que peu de place au doute sur son incapacité à poursuivre la rencontre.

Le Français a aussitôt demandé à sortir. Très attendu lors de cette affiche, il n’est finalement resté que 19 minutes sur la pelouse. Selon les informations de Foot Mercato, cette alerte musculaire constitue le premier coup dur de la soirée pour le club parisien.

Ferran Torres retrouve ses anciens partenaires

Pour remplacer Dembélé, le PSG a lancé Ferran Torres. L’attaquant espagnol a ainsi retrouvé plus tôt que prévu ses anciens partenaires du FC Barcelone, dans un contexte forcément particulier. Ce changement rapide a également contraint le staff parisien à revoir ses plans offensifs dès le début de la rencontre.

Le vestiaire parisien est prêt pour le grand choc face au FC Barcelone. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2112590432257687656

Avant le coup d’envoi, toutes les attentes se concentraient notamment sur le Ballon d’Or en titre. Sa sortie prématurée prive le PSG de l’un de ses principaux atouts pour faire des différences par la vitesse et les accélérations. Ferran Torres doit désormais prendre le relais dans ce secteur.

Une nouvelle inquiétude physique pour le PSG

À ce stade, la nature exacte de la blessure et la durée d’une éventuelle indisponibilité ne sont pas encore précisées. Le fait que Dembélé se soit immédiatement tenu l’arrière de la cuisse gauche invite toutefois à la prudence. Des examens devront permettre d’établir un diagnostic plus complet.

Le PSG connaît déjà l’importance de surveiller attentivement l’état physique de son attaquant. Dembélé avait notamment déjà suscité de l’inquiétude avant le Bayern Munich. Cette fois, son changement très rapide face au Barça place directement le staff parisien dans l’attente.

Un choc devenu encore plus compliqué

Au-delà de la suite de cette rencontre, Paris retient donc son souffle pour son Ballon d’Or. Sa sortie après 19 minutes représente un contretemps majeur dans une affiche où son explosivité devait peser. Le club de la capitale devra patienter avant de connaître la gravité réelle de cette blessure à la cuisse gauche.