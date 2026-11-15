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PSG Mercato : le nouveau Marquinhos à 14 M€, Paris fonce !

Par William Tertrin2 min de lecture

À seulement 18 ans, Vitao, défenseur central de l’Atlético Mineiro, attire les plus grands clubs européens. Le PSG ferait partie des formations attentives à son évolution, alors que Brighton est également prêt à passer à l’action.

Le PSG prépare déjà l’avenir de sa défense. Selon les informations de TEAMtalk, le club parisien suit de près la progression de Vitao, jeune défenseur central de l’Atlético Mineiro. Un dossier qui s’annonce particulièrement concurrentiel puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Brighton et l’AC Milan seraient également intéressés.

International U20 brésilien, le joueur de 18 ans réalise une première saison remarquée avec l’équipe professionnelle de son club formateur. Il compte notamment neuf apparitions en championnat cette saison, pour un but inscrit. Des performances qui ont rapidement attiré l’attention des recruteurs européens.

Le PSG face au Real Madrid et au Barça pour Vitao

D’après TEAMtalk, les dirigeants de Brighton envisageraient sérieusement de passer à l’action pour attirer le défenseur dès le prochain mercato hivernal. Le club anglais suit son évolution depuis plusieurs mois, mais devra composer avec une concurrence prestigieuse.

Le Real Madrid aurait notamment envoyé à plusieurs reprises des observateurs de sa cellule de recrutement sud-américaine. Le Barça et le PSG figureraient également parmi les clubs attentifs à son évolution. Pour Paris, cette piste s’inscrirait dans une logique d’anticipation et de renouvellement progressif de son secteur défensif.

Un transfert estimé à 14 millions d’euros ?

Sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en 2028, après avoir prolongé en janvier dernier, Vitao ne sera pas facile à déloger. Son club souhaiterait idéalement le conserver jusqu’à l’été 2027. Sa valorisation serait estimée à environ 12 millions de livres sterling, soit près de 14 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur aussi jeune, mais qui pourrait rapidement évoluer au regard de l’intérêt suscité sur le marché européen.

Reste à savoir si Luis Campos décidera de passer à l’offensive pour devancer Brighton et les deux géants espagnols. Une chose est certaine : Vitao fait désormais partie des jeunes défenseurs brésiliens à suivre de près à l’approche du mercato hivernal.

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