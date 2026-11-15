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PSG Mercato : Paris prépare une offre folle de 200 M€ pour arracher une star du Real Madrid !

Par William Tertrin2 min de lecture

Le PSG serait prêt à investir 200 millions d’euros pour arracher Arda Güler au Real Madrid, avec un salaire annuel de 22 millions d’euros pour convaincre le talent turc.

Le PSG prépare-t-il l’un des transferts les plus spectaculaires de son histoire ? Selon le média turc Ajansspor, le club de la capitale serait particulièrement intéressé par Arda Güler et envisagerait une offensive estimée à 200 millions d’euros.

À seulement 21 ans, le milieu offensif du Real Madrid serait devenu une cible prioritaire pour les dirigeants parisiens. Pour convaincre le joueur de rejoindre le projet parisien, le PSG serait également disposé à lui proposer un salaire annuel avoisinant les 22 millions d’euros.

Le PSG veut profiter des discussions contractuelles

Toujours selon Ajansspor, Arda Güler aurait repoussé une proposition madrilène comprenant un salaire annuel de 8 millions d’euros. Une situation dont Paris pourrait tenter de profiter pour avancer ses pions.

Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Le Real Madrid considère le Turc comme un élément important de son projet sportif. D’après le quotidien espagnol AS, les deux parties auraient d’ailleurs trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu’en 2031, avec une revalorisation salariale.

Un transfert historique en perspective ?

Si une opération à 200 millions d’euros venait à se concrétiser, Arda Güler deviendrait la plus grosse vente de l’histoire du Real Madrid et le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du football, derrière Neymar et ses 222 millions d’euros.

Pour le PSG, ce serait un nouveau coup retentissant sur le marché européen. Le profil technique et créatif du Turc pourrait apporter une nouvelle dimension à l’animation offensive parisienne. Reste à savoir si Paris sera réellement prêt à aller aussi loin et surtout si le Real Madrid acceptera de laisser partir l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

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