OL Mercato : après Fonseca, un autre joli chèque pourrait tomber à Lyon !

Malgré son excellente intégration à l’Olympique Lyonnais, Zachary Athekame reste dans le viseur de l’AC Milan, qui espère toujours pouvoir le rapatrier dès le mercato hivernal.

L’OL pourrait-il perdre l’une de ses bonnes surprises de la saison dès cet hiver ? Arrivé en prêt sec en provenance de l’AC Milan l’été dernier, Zachary Athekame réalise des débuts convaincants sous le maillot lyonnais. Des performances qui n’ont visiblement pas échappé à son club propriétaire.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais n’auraient pas abandonné l’idée de récupérer le latéral droit suisse dès janvier 2027. Déjà évoquée ces dernières semaines, cette possibilité serait toujours étudiée en Lombardie. Le Milan AC, actuellement quatrième de Serie A, estime qu’un accord pourrait être trouvé avec l’OL en cas de réelle volonté de conclure l’opération.

L’OL ne compte pas brader Zachary Athekame

Mais les Rossoneri avancent avec prudence. Le prêt du défenseur de 21 ans ne comporte pas d’option d’achat et un retour anticipé nécessiterait donc l’accord de l’Olympique Lyonnais. Une éventuelle indemnité pourrait également entrer dans les discussions.

Surtout, le club italien ne souhaiterait pas détériorer ses bonnes relations avec les dirigeants lyonnais en imposant un départ en pleine saison. Une situation compréhensible au regard de l’importance prise par Athekame dans le dispositif lyonnais.

Avec deux buts en dix rencontres de Ligue 1, l’international suisse s’est rapidement installé comme un élément important du onze lyonnais. Pour l’OL, le voir partir dès janvier représenterait un véritable coup dur, alors que le club compte sur sa régularité dans le couloir droit. Mais dans la situation lyonnaise, une belle somme d’argent pourrait prendre le pas sur le sportif ?