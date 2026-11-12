À LA UNE · OL
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OL Mercato : après Fonseca, un autre joli chèque pourrait tomber à Lyon !
Flashback, il y a un an : L’OL visait les étoiles, il doit aujourd’hui rebâtir sur terre ferme
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OL : la Juventus menace de prolonger une série qui dure depuis 2022
OL : le nouvel entraîneur fixe trois caps et place la barre haut
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OL : Guardiola a donné son verdict sur le nouvel entraîneur lyonnais
OL : Une condition peut déjà prolonger le pari du nouvel entraîneur
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature
OL : le couperet est tombé pour le retour de Pierre Sage
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OL, Real Madrid : le clin d’oeil inattendu de Karim Benzema à l’OM
OL : premiers coups durs pour Carlos Vicens à Lyon
INFO BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : après Fonseca, un autre joli chèque pourrait tomber à Lyon !

Par William Tertrin2 min de lecture
Zachary Athekame (OL)

Malgré son excellente intégration à l’Olympique Lyonnais, Zachary Athekame reste dans le viseur de l’AC Milan, qui espère toujours pouvoir le rapatrier dès le mercato hivernal.

L’OL pourrait-il perdre l’une de ses bonnes surprises de la saison dès cet hiver ? Arrivé en prêt sec en provenance de l’AC Milan l’été dernier, Zachary Athekame réalise des débuts convaincants sous le maillot lyonnais. Des performances qui n’ont visiblement pas échappé à son club propriétaire.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais n’auraient pas abandonné l’idée de récupérer le latéral droit suisse dès janvier 2027. Déjà évoquée ces dernières semaines, cette possibilité serait toujours étudiée en Lombardie. Le Milan AC, actuellement quatrième de Serie A, estime qu’un accord pourrait être trouvé avec l’OL en cas de réelle volonté de conclure l’opération.

L’OL ne compte pas brader Zachary Athekame

Mais les Rossoneri avancent avec prudence. Le prêt du défenseur de 21 ans ne comporte pas d’option d’achat et un retour anticipé nécessiterait donc l’accord de l’Olympique Lyonnais. Une éventuelle indemnité pourrait également entrer dans les discussions.

Surtout, le club italien ne souhaiterait pas détériorer ses bonnes relations avec les dirigeants lyonnais en imposant un départ en pleine saison. Une situation compréhensible au regard de l’importance prise par Athekame dans le dispositif lyonnais.

Avec deux buts en dix rencontres de Ligue 1, l’international suisse s’est rapidement installé comme un élément important du onze lyonnais. Pour l’OL, le voir partir dès janvier représenterait un véritable coup dur, alors que le club compte sur sa régularité dans le couloir droit. Mais dans la situation lyonnaise, une belle somme d’argent pourrait prendre le pas sur le sportif ?

OL en ce moment

Classement Ligue 1

5e / 18

17 pts · 10 matchs · 5V 2N 3D · +6

DVDVD

Prochain match

Logo LOSCLOSCLogo OLOL

· Ligue 1 J11

12,14N3,1522,80Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DStade Brestois 2-0 OLprono ✗
  • VOL 2-0 Angers SCO
  • DPSG 2-0 OL
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OL 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL
Recommandé pour les supporters de l'OL
Les Gones lisent aussi

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot