Mercato : Athekame explique pourquoi il a choisi l’OL plutôt que l’OM

Courtisé par l’OM lors du dernier mercato estival, Zachary Athekame a révélé pourquoi il avait préféré rejoindre l’OL plutôt que Marseille.

L’Olympique de Marseille est passé à côté d’un joueur qui a finalement choisi son grand rival lyonnais lors du dernier mercato estival. Aujourd’hui prêté à l’Olympique Lyonnais par l’AC Milan, Zachary Athekame aurait également pu rejoindre l’OM cet été. Le latéral droit suisse de 21 ans était en effet dans le viseur des dirigeants marseillais, comme il l’a lui-même révélé lors d’un entretien accordé à Djibril94260. Mais si des contacts ont bien existé entre les deux parties, le club phocéen n’était de toute façon pas en mesure de concrétiser cette piste, après un mercato estival bouclé sans la moindre recrue.

Athekame confirme des contacts avec l’OM

Interrogé sur la possibilité de rejoindre l’Olympique de Marseille, Zachary Athekame n’a pas cherché à démentir l’intérêt du club phocéen. « Si j’ai failli signer à Marseille ? C’est vrai que j’étais en contact », a d’abord confié le néo-international suisse. Avant de révéler qu’il avait rapidement fait son choix entre les deux Olympiques : « Il y avait des contacts, mais quand j’ai eu le choix entre les deux, je suis direct allé à l’OL. Lyon, c’est trop fort niveau formation. Même en général. En vrai, j’ai dit c’est Lyon direct quand j’ai discuté avec mon agent. » Une déclaration sans détour qui confirme que le défenseur avait une nette préférence pour Lyon, notamment en raison de la réputation de son centre de formation.

L’OM n’avait de toute façon pas les moyens de le recruter

Mais au-delà de la préférence affichée par Zachary Athekame pour l’OL, son recrutement par Marseille paraissait particulièrement compliqué. En raison de ses contraintes financières et de sa marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts, l’OM n’avait enregistré aucune arrivée durant l’été 2026. Les dirigeants olympiens ne disposaient donc pas des moyens nécessaires pour passer à l’offensive sur ce dossier. Le latéral suisse a finalement rejoint Lyon sous la forme d’un prêt en provenance de l’AC Milan, laissant Marseille avec un nouveau rendez-vous manqué sur le marché des transferts. Une situation qui illustre les difficultés rencontrées par le club phocéen lors du dernier mercato, tandis que son rival lyonnais a réussi à attirer un joueur qui figurait également sur ses tablettes.