PSG Mercato : le club derrière l’offre XXL pour Désiré Doué enfin révélé !

Le club de Premier League qui aurait proposé plus de 100 millions d’euros au PSG pour recruter Désiré Doué lors du dernier mercato estival serait désormais connu. Il s’agit de Chelsea.

Le Paris Saint-Germain aurait refusé une offre colossale pour Désiré Doué lors du dernier mercato estival. Devenu l’un des joueurs les plus convoités du football européen grâce à ses performances sous le maillot parisien, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais aurait fait l’objet d’une proposition supérieure à 100 millions d’euros en provenance de Premier League. Une information révélée il y a plusieurs mois par le compte X @PSGInside_Actu, sans que l’identité du club anglais concerné soit alors dévoilée. Mais malgré cette offensive financière particulièrement importante, le PSG aurait décidé de conserver son international français, considéré comme un élément majeur de son projet sportif.

Chelsea aurait offert plus de 100 millions d’euros pour Doué !

Le mystère entourant l’identité de ce prétendant serait désormais levé. Alors que TEAMtalk a récemment évoqué l’intérêt d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester City et du Bayern Munich pour Désiré Doué, le compte X @PSGInside_Actu a tenu à apporter une précision de taille. Selon ses informations, Chelsea serait le seul club à avoir transmis une proposition concrète au Paris Saint-Germain pour recruter l’ancien Rennais. « L’information de TeamTalk est totalement fausse. Le Paris Saint-Germain n’a reçu qu’une seule et unique offre et il s’agit de Chelsea. Aucune offre d’Arsenal, de Manchester City ou du Bayern… », a assuré le suiveur du PSG sur le réseau social X. Une révélation qui désignerait donc les Blues comme les auteurs de cette offensive à neuf chiffres.

Si cette information venait à être confirmée, Chelsea aurait ainsi tenté de frapper un très grand coup sur le marché des transferts en proposant plus de 100 millions d’euros pour Désiré Doué à l’été 2026. Un montant qui illustrerait l’immense valeur marchande du jeune Parisien, mais qui n’aurait pas suffi à faire fléchir les dirigeants du PSG. Déterminé à conserver l’un de ses plus grands talents, le club de la capitale aurait préféré repousser les avances londoniennes plutôt que d’envisager un départ. Reste à savoir si Chelsea tentera une nouvelle offensive lors des prochains mercatos. Pour l’heure, aucune nouvelle proposition n’a été confirmée, mais ce dossier pourrait bien refaire parler de lui dans les mois à venir.