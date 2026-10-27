La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité comme possible remplaçant de Kvicha Kvaratskhelia après sa grave blessure au PSG, Ibrahim Maza ne sera pas l’heureux élu.

Le mercato du PSG pourrait prendre une direction différente de celle envisagée ces derniers jours. Cité parmi les pistes susceptibles de compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Maza ne serait finalement pas une priorité pour les dirigeants parisiens.

Ibrahim Maza s’éloigne du PSG

Selon Sky Germany, le club de la capitale n’envisagerait pas de formuler une offre pour le milieu offensif de 20 ans. Une tendance qui refroidit sérieusement les spéculations autour d’une éventuelle arrivée de l’international algérien à Paris. Cette décision s’inscrirait dans une réflexion plus large sur le profil recherché pour pallier l’indisponibilité de Kvaratskhelia. Le PSG doit trouver une solution adaptée à ses besoins immédiats, sans nécessairement se tourner vers tous les joueurs offensifs suivis ces derniers mois. Pour Maza, cette situation ne remet pas en cause son potentiel, mais semble plutôt traduire un décalage entre ses caractéristiques et les exigences du recrutement parisien dans ce contexte particulier.

Si Ibrahim Maza possède une polyvalence intéressante, son positionnement naturel se situe davantage dans l’axe, où il peut évoluer entre les lignes et participer à la création du jeu. Des qualités qui peuvent séduire Luis Enrique, mais qui ne répondent pas forcément au besoin immédiat du PSG. Pour compenser l’absence de Kvaratskhelia, le club parisien chercherait avant tout un joueur capable d’occuper un poste d’ailier et d’apporter des solutions dans les couloirs. Le profil de Maza ne correspond donc pas totalement à cette recherche spécifique.

Le profil de Maza ne correspond pas aux besoins immédiats du PSG

Le staff du PSG semble ainsi privilégier une approche ciblée, avec l’objectif de trouver un joueur capable de s’intégrer rapidement dans l’animation offensive de l’équipe. Dans cette optique, recruter un milieu offensif axial ne constituerait pas nécessairement la réponse la plus adaptée. Reste à savoir quels profils seront privilégiés par la direction sportive dans les prochaines semaines. À ce stade, aucune arrivée ne peut être considérée comme acquise.

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2030, Ibrahim Maza dispose d’une situation contractuelle qui place le club allemand en position de force dans les éventuelles négociations. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 50 millions d’euros, selon les données communiquées. Un montant conséquent qui pourrait également peser dans les réflexions des clubs intéressés. Pour le PSG, l’urgence consiste surtout à identifier une solution correspondant précisément aux besoins de Luis Enrique après la blessure de Kvaratskhelia. En l’absence d’offre envisagée pour Maza, la piste menant à l’international algérien semble donc s’éloigner.