PSG : La blessure de Kvaratskhelia relance le pari Godts à Paris

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Mika Godts pourrait profiter de l’absence de Khvicha Kvaratskhelia pour gagner du terrain dans la hiérarchie du PSG. Malgré des premiers pas timides, le club parisien n’a pas revu son jugement sur l’ailier belge.

Une place se libère dans le couloir gauche

On vous en parlait dans notre précédent article consacré au nouveau coup dur subi par l’attaque du PSG : la blessure de Khvicha Kvaratskhelia oblige Luis Enrique à revoir ses solutions offensives. Cette indisponibilité pourrait désormais profiter à Mika Godts, resté jusqu’ici dans l’ombre au sein de l’effectif parisien.

L’ailier belge ne compte qu’une seule titularisation sous les ordres du technicien espagnol. Un temps de jeu réduit qui s’explique notamment par des débuts jugés timides en interne. La situation ne semble toutefois pas avoir entamé la confiance du PSG à son égard.

Le PSG reste patient avec Godts

Selon les informations relayées par @ActuL1_, le club de la capitale conserve une totale confiance en Mika Godts. Les dirigeants parisiens ont conscience que leur ailier doit encore assimiler les exigences du système de Luis Enrique, aussi bien dans son placement que dans son adaptation collective.

Mika Godts a un vrai coup à jouer au PSG en l’absence de Kvaratskhelia. Malgré des débuts timides, le club garde une totale confiance en lui. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114616769730039922

Paris ne paraît donc pas disposé à tirer de conclusions hâtives. Cette patience constitue un signal important pour un élément encore très peu utilisé. La blessure de Kvaratskhelia ne lui garantit évidemment pas une place immédiate dans le onze, mais elle lui offre une fenêtre pour montrer qu’il peut devenir une option crédible sur le côté gauche.

Une adaptation encore en cours

Le principal défi de Godts reste désormais de répondre aux attentes de Luis Enrique. Le jeu parisien demande beaucoup de mobilité, une compréhension fine des espaces et une implication constante sans ballon. Son faible nombre de titularisations témoigne d’une intégration qui nécessite encore du temps, sans remettre en cause son potentiel aux yeux du club.

Le PSG avait déjà fait de l’ailier belge un véritable pari pour l’avenir. L’absence de Kvaratskhelia pourrait accélérer son apprentissage, à condition qu’il saisisse les minutes qui lui seront éventuellement accordées.

Godts se voit toujours à Paris

De son côté, Mika Godts ne paraît pas troublé par cette première période délicate. Bien installé dans la capitale, il accepte la concurrence et se projette sur le long terme au PSG. Une posture qui correspond à celle de sa direction, décidée à lui laisser le temps de franchir les étapes.

Le couloir gauche est momentanément plus ouvert, mais la hiérarchie ne sera pas bouleversée automatiquement. Godts dispose simplement d’une occasion plus nette de marquer des points. À lui, désormais, de transformer la patience parisienne en véritable temps de jeu.