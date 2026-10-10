PSG : Le pari à 55 M€ se heurte déjà à un sérieux doute

Recruté pour 55 M€, Mika Godts doit encore trouver sa place dans la rotation parisienne. Avec seulement 144 minutes disputées en six apparitions, sans la moindre titularisation, le Belge suscite déjà quelques interrogations.

Un temps de jeu encore très limité

Les premiers pas de Mika Godts au PSG se font au compte-gouttes. Depuis son arrivée dans la capitale, le joueur belge n’a disputé que 144 minutes réparties sur six rencontres. Surtout, il n’a encore jamais débuté un match sous ses nouvelles couleurs.

Ce bilan interpelle forcément au regard de l’investissement consenti par Paris. Le club de la capitale a déboursé 55 M€ pour boucler cette opération importante, faisant de l’ancien joueur de l’Ajax l’un de ses principaux paris offensifs.

Le faible temps de jeu de Godts ne permet toutefois pas encore de tirer des conclusions définitives. Ses apparitions ont été trop courtes et trop espacées pour lui permettre d’installer durablement son jeu dans un collectif où la concurrence reste particulièrement relevée.

Un scout pointe son manque d’impact

Interrogé par L’Équipe, un scout travaillant pour un club européen a livré une analyse nuancée. « Il y a des moments où Godts subit le match, où on le sent moins impactant. Il y a chez lui aujourd’hui un jeu moins tourné vers le but et vers l’efficacité », estime-t-il dans des propos relayés par ActuFoot.

Recruté pour 55 M€, Mika Godts n’a disputé que 144 minutes en six matches avec le PSG, sans aucune titularisation. Un scout européen s’interroge désormais sur la place qui lui sera accordée. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2108823091728077125

Le constat ne remet pas directement en cause les qualités de l’élément prometteur belge. Il souligne plutôt les difficultés qu’il rencontre pour peser immédiatement dans les rencontres et transformer ses entrées en arguments solides pour obtenir davantage de minutes.

Le précédent Gonçalo Ramos nourrit les doutes

La principale interrogation concerne finalement moins le talent de Godts que la place que le PSG sera prêt à lui accorder. « Enfin, la question, c’est : est-ce qu’on va lui faire de la place ? », poursuit le scout, qui compare sa situation à celle de Gonçalo Ramos.

« Gonçalo Ramos est un numéro 9 de dimension européenne et il n’a pu s’exprimer durablement à Paris. Est-ce que Godts est à l’abri de ce type de scénario ? Je ne suis pas sûr… », ajoute-t-il. Une mise en garde qui accompagne désormais la signature du jeune Belge au PSG.

À 55 M€, les attentes restent inévitablement élevées. Godts devra profiter de ses prochaines entrées pour se montrer plus décisif et convaincre le staff de lui accorder enfin une première titularisation. Son adaptation ne fait que commencer, mais la question de son rôle dans la hiérarchie parisienne est déjà posée.