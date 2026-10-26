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PSG Mercato : Paris sort l’artillerie lourde pour un crack que toute l’Europe s’arrache !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 22:00

Le PSG serait passé à l’action pour recruter JJ Gabriel, la pépite offensive de Manchester United, mais le Real Madrid reste un concurrent sérieux dans ce dossier très convoité.

Le PSG passe à l’offensive pour JJ Gabriel. Selon le quotidien espagnol Sport, relayé par plusieurs médias spécialisés, le club parisien a entamé des discussions avec l’entourage du jeune attaquant anglais afin de tenter de le convaincre de rejoindre la capitale. Paris croit au potentiel du joueur et serait prêt à se positionner concrètement pour boucler cette opération.

Le PSG veut attirer JJ Gabriel

Âgé de 16 ans seulement, JJ Gabriel est considéré comme l’un des grands espoirs de Manchester United. Ses performances chez les jeunes ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens, alors que son avenir à Old Trafford est devenu incertain.

Le PSG entend profiter de cette situation pour avancer ses pions. Les dirigeants parisiens seraient disposés à formuler une proposition si le joueur se montre intéressé par un projet dans la capitale française. La puissance financière du club pourrait constituer un atout, même si les conditions sportives et les perspectives de développement seront déterminantes.

Le Real Madrid, principal concurrent du PSG ?

Paris devra toutefois faire face à une concurrence particulièrement relevée. Le Real Madrid figure parmi les prétendants les plus sérieux et chercherait également à convaincre le jeune talent. Le FC Barcelone mais aussi le Bayern Munich ont été associés à ce dossier, qui pourrait animer les prochaines semaines du mercato.

Rien n’est encore acté : JJ Gabriel reste lié à Manchester United, et son entourage doit trancher sur la meilleure option pour la suite de sa carrière. Le PSG est donc bien dans la course, mais devra présenter un projet convaincant pour espérer attirer l’un des jeunes attaquants les plus suivis du moment.

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