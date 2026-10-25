PSG Mercato : un départ inattendu à l’étude pour cet hiver !

Le PSG pourrait réserver une surprise lors du mercato hivernal, avec un possible départ destiné à rééquilibrer l’effectif de Luis Enrique.

Le mercato du PSG pourrait s’animer dans les prochaines semaines. En effet, un départ inattendu serait à l’étude en interne. Selon le compte X PSGInside-Actu, la direction réfléchirait à une opération susceptible de modifier ses plans pour le prochain mercato.

Le PSG prêt à revoir ses plans pour janvier ?

L’objectif serait de conserver un effectif capable de répondre immédiatement aux exigences de Luis Enrique. Dans cette optique, un départ pourrait permettre au Paris Saint-Germain de libérer une place et d’envisager le recrutement d’un joueur davantage adapté aux besoins de l’entraîneur espagnol.

Cette réflexion intervient alors que Paris doit composer avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait manquer une longue partie de la saison. Le club pourrait donc étudier différentes possibilités pour ajuster son effectif, même si Luis Enrique a récemment rappelé qu’une blessure ne signifiait pas automatiquement l’arrivée d’un nouveau joueur.

Quel joueur pourrait quitter le Paris Saint-Germain ?

Pour le moment, aucun nom n’a été dévoilé et aucun départ n’est encore dans les tuyaux. À ce jour, il n’est donc pas possible d’identifier avec certitude le joueur susceptible d’être concerné, même si Illya Zabarnyi a été visé par les rumeurs.

Si cette piste se concrétise, elle pourrait avoir des conséquences sur plusieurs dossiers suivis par la direction sportive parisienne. Un éventuel mouvement dès janvier permettrait au PSG d’anticiper ses besoins plutôt que d’attendre les derniers jours du mercato hivernal.

Reste désormais à savoir si cette réflexion débouchera sur une décision concrète. Une chose est sûre : les prochaines semaines seront à surveiller du côté du Paris Saint-Germain, où chaque mouvement pourrait influencer la stratégie du club pour la seconde moitié de saison.