PSG Mercato : un départ annoncé, Luis Enrique prend position

Alors que l’avenir d’Illya Zabarnyi au PSG fait débat à l’approche du mercato hivernal, Luis Enrique a tenu à réaffirmer sa confiance envers le défenseur ukrainien.

Recruté à l’été 2025 pour renforcer la défense du PSG, Illya Zabarnyi traverse une période délicate. Malgré les attentes suscitées par son arrivée en provenance de Bournemouth, le défenseur central de 24 ans peine encore à convaincre pleinement. Pourtant, Luis Enrique ne semble pas disposé à abandonner son joueur.

Luis Enrique maintient sa confiance en Zabarnyi

Interrogé en conférence de presse samedi, l’entraîneur espagnol a tenu un discours rassurant concernant la progression de l’international ukrainien. « On a confiance en lui. On analyse ses performances », a expliqué le technicien parisien, convaincu que son défenseur possède encore une marge de progression importante.

Luis Enrique a également rappelé qu’il n’était jamais simple de rejoindre une équipe aussi compétitive que le Paris Saint-Germain. Selon lui, Zabarnyi gagne progressivement en confiance et en aisance au sein du collectif parisien.

« Il va s’améliorer par rapport à l’année dernière », a assuré l’entraîneur du PSG, qui a également souligné que le club souhaitait recruter le défenseur depuis longtemps. Un message clair alors que des interrogations émergent autour de l’avenir du joueur.

Le mercato hivernal, un tournant pour le défenseur ukrainien ?

Alors que certaines informations évoquent un possible départ de Zabarnyi dès le prochain mercato d’hiver, Luis Enrique semble privilégier la patience. Le technicien parisien pourrait d’ailleurs être amené à lui accorder davantage de responsabilités dans les prochaines semaines.

L’absence de Marquinhos, touché physiquement, représente une occasion importante pour l’ancien joueur de Bournemouth. Dans un secteur défensif fragilisé, l’Ukrainien devra saisir sa chance pour démontrer qu’il peut s’imposer durablement dans la charnière centrale du PSG.

Son avenir dépendra notamment de ses performances lors de cette période charnière. Mais une chose est certaine : malgré les doutes entourant son adaptation, Luis Enrique continue de miser sur lui. Reste désormais à Zabarnyi de transformer cette confiance en performances convaincantes.