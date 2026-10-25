À LA UNE DU 25 OCT 2026
[20:40]PSG Mercato : un départ inattendu à l’étude pour cet hiver !
[20:20]OM : Genesio explose après Le Havre et menace deux joueurs !
[20:00]RC Lens Mercato : une grosse vente de Leca bientôt au PSG ?
[19:40]FC Nantes : les Canaris ont une raison de retrouver le sourire après l’ASSE
[19:14]Stade Rennais – RC Strasbourg (3-0) : Rennes cartonne et prend la tête, les tops et flops
[19:13]OM – Le Havre (4-3) : les notes des Marseillais
[19:00]RC Lens : en difficulté, Hazard a trouvé une solution grâce à un ancien Lensois !
[18:40]ASSE : le FC Nantes a relancé un rêve fou chez les Verts !
[18:20]PSG Mercato : un départ annoncé, Luis Enrique prend position
[18:00]FC Nantes : battu par l’ASSE, un Canari a quand même pris son pied

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un départ annoncé, Luis Enrique prend position

Par William Tertrin - 25 Oct 2026, 18:20
Luis Enrique (PSG) en conférence de presse

Alors que l’avenir d’Illya Zabarnyi au PSG fait débat à l’approche du mercato hivernal, Luis Enrique a tenu à réaffirmer sa confiance envers le défenseur ukrainien.

Recruté à l’été 2025 pour renforcer la défense du PSG, Illya Zabarnyi traverse une période délicate. Malgré les attentes suscitées par son arrivée en provenance de Bournemouth, le défenseur central de 24 ans peine encore à convaincre pleinement. Pourtant, Luis Enrique ne semble pas disposé à abandonner son joueur.

Luis Enrique maintient sa confiance en Zabarnyi

Interrogé en conférence de presse samedi, l’entraîneur espagnol a tenu un discours rassurant concernant la progression de l’international ukrainien. « On a confiance en lui. On analyse ses performances », a expliqué le technicien parisien, convaincu que son défenseur possède encore une marge de progression importante.

Luis Enrique a également rappelé qu’il n’était jamais simple de rejoindre une équipe aussi compétitive que le Paris Saint-Germain. Selon lui, Zabarnyi gagne progressivement en confiance et en aisance au sein du collectif parisien.

« Il va s’améliorer par rapport à l’année dernière », a assuré l’entraîneur du PSG, qui a également souligné que le club souhaitait recruter le défenseur depuis longtemps. Un message clair alors que des interrogations émergent autour de l’avenir du joueur.

Le mercato hivernal, un tournant pour le défenseur ukrainien ?

Alors que certaines informations évoquent un possible départ de Zabarnyi dès le prochain mercato d’hiver, Luis Enrique semble privilégier la patience. Le technicien parisien pourrait d’ailleurs être amené à lui accorder davantage de responsabilités dans les prochaines semaines.

L’absence de Marquinhos, touché physiquement, représente une occasion importante pour l’ancien joueur de Bournemouth. Dans un secteur défensif fragilisé, l’Ukrainien devra saisir sa chance pour démontrer qu’il peut s’imposer durablement dans la charnière centrale du PSG.

Son avenir dépendra notamment de ses performances lors de cette période charnière. Mais une chose est certaine : malgré les doutes entourant son adaptation, Luis Enrique continue de miser sur lui. Reste désormais à Zabarnyi de transformer cette confiance en performances convaincantes.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot