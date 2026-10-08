PSG Mercato : Zabarnyi sur le départ, Luis Enrique a déjà trouvé son remplaçant à Madrid !

Le PSG pourrait revoir sa défense dès le mercato hivernal, avec un possible départ d’Illya Zabarnyi et un intérêt pour Marc Pubill.

Arrivé au PSG à l’été 2025 en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi traverse une période délicate dans la capitale. Le défenseur ukrainien peine actuellement à s’imposer dans la hiérarchie de Luis Enrique, au point de voir son avenir parisien remis en question.

Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS ce jeudi, le PSG pourrait envisager une séparation dès janvier 2027 si la situation du joueur n’évolue pas dans les prochaines semaines. Zabarnyi n’a notamment disputé que deux rencontres cette saison et n’a pas encore joué en Ligue 1.

Pour autant, son départ est encore loin d’être acté. Le défenseur de 24 ans reste sous contrat avec Paris et le club devra d’abord évaluer son rendement dans les prochaines semaines.

Marc Pubill, une piste séduisante pour Paris

En cas de départ, le PSG devra naturellement envisager un renfort en défense. Marc Pubill pourrait alors revenir dans les discussions.

Le défenseur espagnol de l’Atlético de Madrid présente un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Formé comme latéral droit, Pubill est également capable d’évoluer dans l’axe, une polyvalence qui correspond aux besoins parisiens. Paris avait déjà été associé au joueur ces derniers mois.

Le dossier s’annonce toutefois compliqué. Pubill est lié à l’Atlético jusqu’en 2030, et le club madrilène a déjà affiché sa volonté de conserver son joueur.