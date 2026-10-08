PSG Mercato : Zabarnyi sur le départ, Luis Enrique a déjà trouvé son remplaçant à Madrid !

Le PSG pourrait revoir sa défense dès le mercato hivernal, avec un possible départ d’Illya Zabarnyi et un intérêt pour Marc Pubill.
Arrivé au PSG à l’été 2025 en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi traverse une période délicate dans la capitale. Le défenseur ukrainien peine actuellement à s’imposer dans la hiérarchie de Luis Enrique, au point de voir son avenir parisien remis en question.
Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS ce jeudi, le PSG pourrait envisager une séparation dès janvier 2027 si la situation du joueur n’évolue pas dans les prochaines semaines. Zabarnyi n’a notamment disputé que deux rencontres cette saison et n’a pas encore joué en Ligue 1.
Pour autant, son départ est encore loin d’être acté. Le défenseur de 24 ans reste sous contrat avec Paris et le club devra d’abord évaluer son rendement dans les prochaines semaines.
Marc Pubill, une piste séduisante pour Paris
En cas de départ, le PSG devra naturellement envisager un renfort en défense. Marc Pubill pourrait alors revenir dans les discussions.
Le défenseur espagnol de l’Atlético de Madrid présente un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Formé comme latéral droit, Pubill est également capable d’évoluer dans l’axe, une polyvalence qui correspond aux besoins parisiens. Paris avait déjà été associé au joueur ces derniers mois.
Le dossier s’annonce toutefois compliqué. Pubill est lié à l’Atlético jusqu’en 2030, et le club madrilène a déjà affiché sa volonté de conserver son joueur.
🚨🔴🔵 𝐏𝐒𝐆 : 𝐙𝐀𝐁𝐀𝐑𝐍𝐘𝐈 𝐏𝐎𝐔𝐑𝐑𝐀𝐈𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐂𝐄𝐓 𝐇𝐈𝐕𝐄𝐑 !L’avenir d’Illya Zabarnyi au Paris Saint-Germain pourrait être l’un des dossiers à suivre attentivement lors du prochain mercato hivernal. 🇺🇦Arrivé à Paris pour cinq saisons au mercato 2025 , le défenseur ukrainien peine encore à totalement convaincre et sa situation sportive pourrait pousser la direction parisienne à réfléchir à une séparation dès janvier 2027. Plusieurs sources évoquent déjà cette possibilité si Zabarnyi ne parvient pas à inverser la tendance dans les prochaines semaines.🔄 𝐄𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭, 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐝𝐞𝐯𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐜̧𝐚𝐧𝐭. !Et les pistes étudiées pourraient rester proches de celles évoquées lors du dernier mercato estival. Parmi les profils susceptibles d’intéresser Paris, Marc Pubill pourrait notamment revenir dans les discussions. 🇪🇸Le défenseur espagnol évolue actuellement à l’Atlético de Madrid, où il a rejoint les Colchoneros après son passage à Almería. Latéral droit de formation, international Espoirs espagnol et gagnant de la dernière coupe du monde avec la sélection espagnole, Pubill possède également un profil particulièrement intéressant grâce à sa puissance et sa polyvalence. 🔥🎯 Un profil qui pourrait donc correspondre aux besoins du PSG, notamment dans l’optique de disposer d’un joueur capable d’évoluer sur le côté droit tout en apportant une solution supplémentaire dans le secteur défensif.⚠️ À ce stade, il s’agit toutefois d’une piste à surveiller et non d’un accord ou d’une négociation confirmée entre le PSG et le joueur.Les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour Zabarnyi… et potentiellement pour le futur recrutement parisien. 👀🔴🔵 Le PSG va-t-il tourner la page Zabarnyi dès cet hiver ?#PSG #ParisSaintGermain #Zabarnyi #MarcPubill #Pubill #Mercato #MercatoPSG #Paris #Ligue1 #Football #Transferts #PSGActu #ParisSG #AllezParis— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 7, 2026