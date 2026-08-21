PSG : Luis Enrique pousse deux recrues à 100 M€ vers la sortie

Le PSG pourrait profiter des derniers jours du mercato pour se séparer de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Recrutés pour un total de 100 M€ à l’été 2025, les deux joueurs n’ont pas convaincu Luis Enrique.

Chevalier n’a pas inversé la tendance

Selon les informations de Romain Molina, relayées par Foot01, le PSG a clairement affiché en interne sa volonté de vendre Lucas Chevalier. Arrivé du LOSC contre 40 M€, le gardien français a perdu sa place au profit de Matvey Safonov après une première saison compliquée.

Chevalier avait pourtant indiqué à Luis Enrique qu’il souhaitait rester pour se battre. Son discours n’a visiblement pas modifié la position du technicien espagnol. La Juventus Turin et plusieurs formations anglaises s’étaient intéressées à lui, mais le temps presse désormais pour trouver une porte de sortie.

Zabarnyi également sur le marché

La situation est à peine plus favorable pour Illya Zabarnyi. Recruté 60 M€ à Bournemouth en 2025, l’international ukrainien n’a pas réussi à bousculer Marquinhos et Pacho dans la hiérarchie. Comme évoqué récemment concernant les dossiers Chevalier et Zabarnyi, son avenir reste très incertain.

Le PSG serait à l’écoute des offres et ne fermerait pas la porte à un transfert en cas de proposition importante, notamment en provenance d’Angleterre. Paris pourrait ainsi acter rapidement l’échec de deux investissements majeurs.

Un money-time très animé à Paris

Ces deux possibles départs s’ajoutent aux dossiers Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Les deux ailiers, absents de la feuille de match contre Lens lors du Trophée des champions, restent convoités par Liverpool.

Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ne figurent pas sur la feuille de match contre Lens. Les deux ailiers sont sur le départ et Liverpool souhaite toujours les recruter. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2089050401140048252

Après les départs de Ramos et Lee, la direction parisienne prépare donc une fin de mercato particulièrement chargée. Entre ventes espérées et choix forts de Luis Enrique, l’effectif pourrait encore être profondément remanié avant le 1er septembre.