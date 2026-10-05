À quelques jours de la reprise de la Liga, où son équipe défiera Getafe, Hansi Flick a pris une grosse décision : il n’y aura plus de onze titulaire fixe au FC Barcelone. Le PSG et le Real Madrid sont prévenus.

La trêve internationale pourrait laisser des traces au FC Barcelone. Une grande partie des cadres catalans est également sollicitée avec sa sélection, certains pouvant enchaîner jusqu’à quatre rencontres.

Personne ne sera épargné au FC Barcelone

Un véritable casse-tête pour Hansi Flick, alors que son équipe s’apprête à retrouver la Liga avec un calendrier particulièrement chargé. Selon Sport, le technicien allemand et son staff auraient ainsi décidé de faire souffler plusieurs cadres dans les prochaines semaines. Le Barça va devoir disputer cinq rencontres en seulement quinze jours, avec notamment un déplacement très attendu sur la pelouse du PSG et le Clasico face au Real Madrid. Une période durant laquelle Flick entend donc utiliser la profondeur de son effectif. Certains joueurs pourraient ainsi profiter de cette rotation pour obtenir leurs premières titularisations de la saison.

Cette nouvelle politique pourrait notamment offrir davantage de responsabilités à Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim ou encore au jeune Brian Fariñas. Ces joueurs pourraient avoir leur chance au cours de cette série particulièrement éprouvante. Même certains cadres habituels pourraient être concernés par cette gestion. Jules Koundé, qui n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison, devrait notamment bénéficier de nouvelles opportunités pour retrouver du rythme et du temps de jeu. L’objectif de Flick est double : préserver physiquement ses joueurs les plus sollicités tout en maintenant l’ensemble de son groupe sous pression.

Plus de onze type au Barça ?

Pour Flick, l’idée serait désormais claire : aucun joueur ne doit considérer sa place comme définitivement acquise. Le technicien allemand veut maintenir une concurrence permanente et permettre à l’ensemble de son effectif de rester impliqué. Cette gestion pourrait donc entraîner des compositions très différentes d’un match à l’autre. Une véritable petite révolution pour le FC Barcelone, habitué à s’appuyer sur une ossature plus régulière.

Reste évidemment une inconnue : jusqu’où Flick ira-t-il dans ses rotations lors des affiches majeures ? Face au PSG en Ligue des champions ou contre le Real Madrid dans le Clasico, difficile d’imaginer le technicien allemand bouleverser totalement son équipe. Mais une chose semble se dessiner : le Barça ne veut prendre aucun risque avec la fraîcheur de ses cadres. Et avant d’affronter Paris puis Madrid, Flick pourrait bien utiliser chaque match comme une occasion de préparer ses hommes… tout en gardant tout son vestiaire concerné.