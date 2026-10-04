FC Barcelone : le Barça exclu de la Ligue des Champions ?

Le FC Barcelone pourrait risquer une exclusion temporaire de la Ligue des Champions dans le cadre de l’affaire Negreira, même si aucune sanction n’a été prononcée à ce jour.

L’affaire Negreira continue de menacer le FC Barcelone. Alors que l’enquête ouverte par l’UEFA en 2023 n’a jamais été officiellement refermée, le dossier aurait connu un nouveau développement susceptible d’inquiéter le Barça. Selon Marca, le Real Madrid aurait transmis à l’instance européenne de nouveaux documents concernant les paiements effectués pendant plusieurs années par le club catalan à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols. Ces nouveaux éléments seraient désormais entre les mains des inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA, alors que le Barça pourrait théoriquement risquer une lourde sanction sportive.

Le Barça pourrait être exclu de la Ligue des Champions sans attendre la justice

C’est précisément ce qui inquiéterait le FC Barcelone. Toujours selon Marca, l’UEFA n’aurait pas besoin d’attendre un verdict définitif de la justice espagnole dans l’affaire Negreira pour prendre une éventuelle décision sur le plan sportif. L’instance européenne peut mener sa propre enquête et, si elle estime qu’un club a été impliqué dans une activité destinée à organiser ou influencer illicitement le résultat d’un match, ses règlements lui permettent notamment de l’écarter d’une compétition européenne. Dans le scénario le plus défavorable, le Barça pourrait donc théoriquement être temporairement exclu de la Ligue des Champions. Une menace particulièrement lourde, même si aucune sanction n’a été prononcée par l’UEFA à ce jour.

Le FC Barcelone répond à la menace d’exclusion

Face aux nouvelles informations publiées en Espagne, le FC Barcelone a toutefois tenu à calmer le jeu. Le club catalan assure que l’enquête de l’UEFA n’a pas été « rouverte », puisqu’elle était simplement restée ouverte depuis 2023, et affirme n’avoir reçu aucune nouvelle demande de la part des enquêteurs européens à ce stade. Le Barça rappelle également avoir continué à obtenir sa licence UEFA et à participer normalement aux compétitions européennes ces dernières saisons. Une exclusion de la Ligue des Champions n’est donc absolument pas actée et reste, pour l’heure, un scénario hypothétique. Mais tant que l’enquête de l’UEFA autour de l’affaire Negreira restera ouverte, cette menace continuera forcément de planer au-dessus du FC Barcelone.