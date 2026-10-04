PSG, RC Lens, OM, OL, Stade Rennais : les nommés au trophée UNFP font polémique !

Les nominés pour le trophée UNFP du joueur de Ligue 1 du mois de septembre font beaucoup parler.

Cette semaine, les trois nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre ont été dévoilés. Trois attaquants sont en lice pour cette récompense individuelle : Paris Brunner (AS Monaco), Lassine Sinayoko (Paris FC) et Ferran Torres (Paris Saint-Germain).

Sinayoko, Brunner et Ferran Torres nommés !

Les trois joueurs retenus se sont distingués devant le but au cours du mois de septembre. Paris Brunner et Ferran Torres ont chacun inscrit deux buts en Ligue 1, tandis que Lassine Sinayoko affiche le bilan le plus impressionnant avec trois buts et une passe décisive. L’attaquant du Paris FC s’est notamment offert un retentissant triplé face à l’Olympique de Marseille lors de la victoire parisienne au Vélodrome (3-2), le 6 septembre dernier.

Certaines absences font débat

Mais depuis l’annonce des trois nommés, les choix pour ce trophée UNFP du mois de septembre font polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters et observateurs contestent cette sélection et regrettent notamment les absences de Cristian Cásseres (Toulouse), Cameron Archer (AJ Auxerre), Adil Bourabaa (Le Mans) ou encore Florian Thauvin (RC Lens). Autant de joueurs qui auraient également pu prétendre à une nomination au regard de leurs performances en septembre et dont les absences alimentent désormais le débat.