Auteur d’une entrée fracassante contre la Belgique (4-1), Désiré Doué a encore plus mis en lumière les limites d’Ousmane Dembélé lors de ce rassemblement.

La concurrence entre les deux Parisiens prend de l’épaisseur. Alors qu’Ousmane Dembélé peine à retrouver son meilleur niveau durant ce rassemblement, Désiré Doué continue de profiter de chaque opportunité pour marquer les esprits. Face à la Belgique (4-1), l’attaquant du PSG a une nouvelle fois frappé fort.

Doué, le porte-bonheur des Bleus et du PSG

Son but contre les Diables Rouges n’est pas anodin. Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué affiche une statistique particulièrement impressionnante lorsqu’il trouve le chemin des filets. L’international français a marqué lors de 29 rencontres avec le PSG ou l’équipe de France A. Et le bilan est tout simplement parfait : les 29 matches se sont soldés par une victoire. Aucun nul.

Aucune défaite. Autrement dit, lorsque Doué marque, son équipe gagne systématiquement. Une statistique qui donne encore davantage de poids à son influence. Contre la Belgique, Doué a une nouvelle fois démontré sa capacité à dynamiter une rencontre. Son entrée a apporté davantage de percussion et de danger dans le secteur offensif français. Et son but est venu récompenser cette activité. À l’inverse, Ousmane Dembélé a vécu une soirée beaucoup plus compliquée. Le Parisien a longtemps cherché son influence sans parvenir à faire la différence.

Dembélé a complètement déçu

Les chiffres sont particulièrement sévères pour le Ballon d’Or 2025. Face à la Belgique, Dembélé a tenté sa chance à cinq reprises sans cadrer une seule frappe. Plus problématique encore, il a perdu 22 ballons, soit le total le plus élevé côté français durant cette rencontre. L’un de ces ballons perdus a d’ailleurs directement participé à l’ouverture du score belge. À la 35e minute, sa perte de balle a lancé une action finalement conclue par Dodi Lukebakio. Une soirée difficile pour celui qui était pourtant attendu comme l’un des principaux leaders offensifs des Bleus.

La comparaison entre les deux Parisiens devient donc forcément intéressante. D’un côté, Dembélé dispose d’une expérience et d’un statut considérables. Il reste l’un des joueurs majeurs de l’équipe de France et sort d’une saison exceptionnelle avec le PSG. De l’autre, Doué continue de progresser et semble avoir franchi un nouveau cap. Sa capacité à être décisif lorsqu’il entre en jeu pourrait progressivement modifier la hiérarchie offensive. Surtout, son efficacité commence à devenir difficile à ignorer.

Une concurrence qui pourrait faire parler

Pour autant, il serait prématuré d’annoncer un déclassement de Dembélé. Didier Deschamps connaît parfaitement l’importance de son joueur et la concurrence entre les deux Parisiens peut aussi représenter une excellente nouvelle pour les Bleus. Mais Doué a désormais un argument particulièrement puissant : ses performances.

Et cette statistique folle de 29 victoires en 29 matches lorsqu’il marque renforce encore son image de joueur capable de faire basculer les rencontres. Au PSG comme en équipe de France, Désiré Doué continue donc de frapper à la porte. Et après sa prestation contre la Belgique, difficile de ne pas se demander si le jeune Parisien n’est pas en train de rendre la concurrence avec Dembélé beaucoup plus sérieuse que prévu.