La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité au FC Barcelone avec les soucis juridiques de Manchester City, Erling Haaland en serait éloigné en raison de l’omnipotence de Yamine Lamal.

Le FC Barcelone n’a pas totalement refermé le dossier de son futur numéro 9. Après l’échec de la piste Julian Alvarez cet été, le club catalan doit continuer à réfléchir à la meilleure manière de renforcer son attaque.

Yamal mise sur Abdelkarim en 9 au Barça

Erling Haaland fait partie des grands noms régulièrement associés au Barça. Mais en interne, une autre tendance semble prendre de l’ampleur : miser sur les jeunes déjà présents. Et Lamine Yamal aurait notamment une préférence très claire. Selon El Nacional, le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim aurait séduit son entourage et certains cadres du vestiaire. Lamine Yamal ferait notamment partie de ceux qui croient beaucoup en ses qualités. Le Barça dispose pourtant déjà d’un secteur offensif particulièrement fourni.

Raphinha s’est imposé comme une arme offensive majeure, tandis que Gabriel Jesus et d’autres profils permettent à Hansi Flick de multiplier les solutions. Dans ce contexte, Yamal pousserait plutôt pour donner davantage de responsabilités à Abdelkarim que pour investir immédiatement sur une nouvelle star. Hamza Abdelkarim n’est évidemment pas encore Erling Haaland mais le jeune Égyptien possède déjà une réputation particulièrement flatteuse en Catalogne.

Arrivé au Barça après son passage à Al-Ahly, l’avant-centre de 18 ans avait marqué quatre buts durant la pré-saison 2026-2027. Il a également disputé la Coupe du monde avec l’Égypte avant de décrocher une prolongation jusqu’en 2030. Sa clause libératoire aurait été portée à 150 millions d’euros. Le joueur assume d’ailleurs avec le sourire son surnom de « Haaland du Nil », tout en expliquant qu’il cherche surtout à apprendre auprès des meilleurs attaquants. Une confiance qui semble donc également gagner certains membres du vestiaire.

Le PSG peut-il en profiter ?

Cette situation pourrait avoir des conséquences sur le mercato catalan. Si le Barça décide réellement de faire davantage confiance à Abdelkarim, l’investissement nécessaire pour attirer Haaland pourrait perdre en priorité. Le Norvégien reste évidemment un profil exceptionnel, mais son recrutement nécessiterait une opération financière gigantesque. Et le FC Barcelone pourrait avoir d’autres besoins à traiter. Yamal aurait ainsi un argument simple : pourquoi bouleverser l’équilibre offensif et dépenser une fortune si un jeune attaquant du club semble capable de progresser rapidement ?

Le dossier du Norvégien possède également une autre dimension depuis le verdict rendu contre Manchester City. Une commission indépendante a reconnu le club anglais coupable de graves violations des règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Les sanctions ne sont pas encore connues et Manchester City a fait appel. Une relégation figure parmi les scénarios possibles si les sanctions les plus lourdes étaient retenues. Si Manchester City devait subir une sanction majeure, la situation du Norvégien serait forcément scrutée.

C’est précisément là que le PSG pourrait apparaître. Si le FC Barcelone choisit de faire confiance à Abdelkarim plutôt que de se lancer dans une opération Haaland, et si Manchester City devait être fragilisé par la procédure disciplinaire en cours, Paris pourrait avoir une carte à jouer, lui qui dispose des moyens financiers nécessaires pour envisager un dossier de cette dimension. Mais aucune offensive parisienne pour Haaland n’est annoncée à ce stade. Le scénario reste donc hypothétique mais bien réel.