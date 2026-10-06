Le PSG va annoncer de manière imminente le lieu de son futur stade, à l’issue d’une réunion avec les trois villes candidates.

Le suspense touche enfin à sa fin. Depuis plusieurs années, le PSG travaille sur la question de son futur stade. Entre le Parc des Princes, Poissy et Massy, trois options sont toujours étudiées par le club de la capitale. Mais cette fois, le dossier entre dans une phase décisive.

Trois options toujours sur la table au PSG

Selon Le Parisien, une ultime réunion doit réunir les différents projets avant que le PSG ne rende son verdict définitif. Le Parc des Princes reste évidemment au cœur du dossier. Nasser Al-Khelaïfi réclame depuis longtemps davantage de marge de manœuvre à la Mairie de Paris afin de permettre au PSG de développer pleinement son enceinte historique.

L’objectif serait de moderniser considérablement le stade, mais également de l’agrandir et de transformer tout son environnement. Un projet qui permettrait au club de conserver son identité parisienne tout en disposant d’un outil beaucoup plus ambitieux. Mais Poissy et Massy n’ont pas disparu des plans. Ces deux solutions présentent également des arguments sérieux, notamment en matière de développement immobilier et de liberté pour construire un stade entièrement pensé autour du PSG.

Le club parisien semble désormais décidé à mettre un terme au suspense. Une dernière réunion consacrée aux trois candidatures doit permettre aux dirigeants de comparer les différentes propositions avant une décision définitive. La Mairie de Paris affiche de son côté un certain optimisme. Les discussions « avancent dans le bon sens », selon des indiscrétions rapportées après le conseil de Paris. Un accord autour du Parc des Princes pourrait donc encore permettre de débloquer la situation mais le PSG n’a jamais fermé totalement la porte aux projets de banlieue.

Une facture proche de 2 milliards d’euros

L’ambition parisienne est particulièrement spectaculaire. Dans le scénario d’un maintien au Parc des Princes, les architectes travailleraient sur une enceinte pouvant atteindre environ 70 000 places. Mais le projet ne concernerait pas uniquement le stade. L’idée serait également de transformer profondément le secteur situé entre la Porte d’Auteuil et la Porte de Saint-Cloud. Le périphérique pourrait notamment être couvert afin de créer une immense esplanade autour du complexe.

Le PSG pourrait y installer ses infrastructures, un musée, une boutique, mais également différents terrains de sport. Le padel, discipline chère à Nasser Al-Khelaïfi, pourrait notamment trouver sa place dans ce nouvel environnement. Forcément, un tel projet aurait un coût colossal. Selon les estimations évoquées, l’addition pourrait atteindre près de 2 milliards d’euros en intégrant le rachat du Parc des Princes, les travaux de modernisation et l’ensemble des aménagements autour de l’enceinte.

Un investissement gigantesque qui explique pourquoi le PSG veut prendre le temps de comparer toutes les solutions. Car acheter le Parc et le transformer en profondeur représente un engagement financier considérable. Construire un stade neuf à Poissy ou Massy offrirait, à l’inverse, une liberté architecturale et économique différente. Pour l’heure, le PSG ne donne aucune indication sur son choix mais la décision finale approche à grands pas.