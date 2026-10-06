Raté par l’ASE et pisté plus récemment par l’OM, Lucas Da Cunha a un avis bien tranché sur l’ambiance du Vélodrome et de Geoffroy-Guichard.

Lucas Da Cunha vit actuellement un véritable changement de dimension. Révélation de la première liste de Zinédine Zidane en équipe de France, le milieu de Côme a réussi ses débuts avec les Bleus. Une première sélection particulièrement remarquée pour celui qui évoluait encore en Serie B il y a quelques années.

Le Vélodrome pour les émotions

Mais avant de devenir l’une des nouvelles curiosités du football français, Da Cunha avait déjà une histoire particulière avec les stades de l’OM et de l’ASSE. Interrogé sur les enceintes qui l’ont le plus impressionné, Lucas Da Cunha n’a pas hésité. « Les stades qui m’ont le plus impressionné, c’est le Stade Vélodrome et Geoffroy-Guichard », a-t-il affirmé. Deux réponses qui ne surprennent finalement pas. Le joueur, né à Roanne et issu d’une famille attachée aux Verts, connaît particulièrement bien l’ambiance du Chaudron. Il avait même expliqué en 2025 qu’il plaçait Geoffroy-Guichard tout en haut des ambiances qu’il avait connues. Mais lorsqu’il faut départager les deux stades, Da Cunha apporte une nuance.

Le milieu de Côme poursuit : « Mais si je parle juste des émotions, le Vélodrome, ça m’a marqué. » Une petite phrase qui devrait évidemment faire plaisir aux supporters marseillais. Le Vélodrome semble donc avoir laissé une trace particulière dans la mémoire de l’international français. Une reconnaissance d’autant plus intéressante que Da Cunha a également une vraie affection pour Geoffroy-Guichard. Il ne s’agit donc pas de dire que l’un des deux stades est largement supérieur à l’autre. Le joueur distingue simplement l’impression laissée par les enceintes et les émotions ressenties dans chacune d’elles.

L’ASSE garde une place de choix chez Da Cunha

Pour les supporters stéphanois, impossible toutefois d’oublier l’histoire personnelle de Da Cunha avec les Verts. Le milieu est né à Roanne, dans la Loire, et a grandi dans une famille passionnée par l’ASSE. Il avait d’ailleurs été testé à plusieurs reprises par le club stéphanois avant de finalement rejoindre le Stade Rennais pour poursuivre sa formation. En avril 2025, il expliquait encore à propos de l’ASSE : « Si un jour je dois porter ce maillot-là, je le porterai fièrement. » Un rêve familial qui n’a donc jamais complètement disparu. Da Cunha avait également raconté son attachement à Geoffroy-Guichard et son émotion lorsqu’il assistait aux matches des Verts.

Cette déclaration intervient surtout au moment où Lucas Da Cunha est en train de changer de statut. Longtemps passé sous les radars, le joueur de Côme a explosé après sa reconversion au milieu de terrain, notamment sous l’impulsion de Cesc Fabregas. Sa prestation avec les Bleus contre la Belgique a confirmé cette progression spectaculaire. Et forcément, son nom commence désormais à circuler davantage sur le marché français.