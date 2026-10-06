Bruno Genesio pourrait retrouver plusieurs joueurs de l’OM en méforme dimanche pour le déplacement à Troyes en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

L’OM pensait pouvoir souffler pendant la trêve internationale. Après un début de saison compliqué, Bruno Genesio espérait notamment récupérer plusieurs joueurs touchés ou en manque de rythme avant le déplacement à Troyes (dimanche, 20h45).

Harit et Gouiri attendus à Troyes

Amine Harit, sorti lors du Classique contre le PSG après une gêne musculaire, a repris un programme individuel. Amine Gouiri, lui aussi touché musculairement, a également travaillé à part. Les deux joueurs de l’OM se sont entraînés ce vendredi et sont espérés pour le déplacement à Troyes mais leur situation reste à surveiller. Pour Genesio, leur retour constituerait pourtant un énorme soulagement. Harit représente une solution importante derrière les attaquants, tandis que Gouiri est actuellement le meilleur buteur marseillais de ce début de saison.

Le cas d’Himad Abdelli a également suscité quelques inquiétudes. Touché à la cheville gauche avec l’Algérie, le milieu marseillais avait été aperçu avec des béquilles, faisant craindre une blessure plus importante. Mais les nouvelles en provenance de sa sélection se sont montrées rassurantes : Abdelli a repris l’entraînement normalement. Cette évolution représente clairement une bonne nouvelle pour Genesio. Dans un secteur déjà très fragilisé, le retour d’Abdelli pourrait permettre à l’entraîneur de disposer d’une solution supplémentaire.

Kondogbia sur la bonne voie

La mauvaise nouvelle est en revanche venue de Pierre-Emile Højbjerg. Le capitaine du Danemark a quitté prématurément la rencontre de sa sélection face au pays de Galles, dès la dixième minute, visiblement touché musculairement. Sa situation doit encore être évaluée. Geoffrey Kondogbia poursuit de son côté son travail individuel après sa blessure à la cuisse.

Son retour avec le groupe reste espéré prochainement, mais il ne constitue pas encore une certitude pour Troyes. La bonne nouvelle concerne Tochukwu Nnadi, qui a retrouvé l’entraînement collectif après son problème au genou. Son retour arrive au meilleur moment pour Genesio. Le Nigérian de l’OM pourrait ainsi être associé au jeune Nouhoum Kamissoko si Højbjerg devait finalement déclarer forfait.