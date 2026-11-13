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Equipe de France : Riolo cartonne deux Bleus après le couac italien, un taulier de Zidane a mis les voiles ! 

Par Bastien Aubert3 min de lecture
Rayan Cherki (France)

La première défaite de Zinédine Zidane sur le banc de la France en Italie, jeudi en Ligue des Nations (1-3) tourne au vinaigre.

Le réveil est difficile pour l’équipe de France. Jeudi soir, à Milan, les hommes de Zinédine Zidane ont concédé leur première défaite depuis l’arrivée du technicien sur le banc des Bleus. Malgré une ouverture du score rapide de Michael Olise, les Tricolores ont fini par s’incliner 3-1 face à l’Italie.

Riolo ne reconnaît déjà plus les Bleus de Zidane

Daniel Riolo n’a pas apprécié ce qu’il a vu à San Siro. Sur RMC Sport, le journaliste a surtout insisté sur la perte de repères des Français au fil de la rencontre. Il a pourtant reconnu avoir apprécié les premières intentions de jeu de cette équipe, notamment son pressing et ses mouvements. « On est passé d’un foutoir positif, avec beaucoup de mouvements, de pressing à un foutoir où je ne comprenais plus rien », a-t-il expliqué. Avant de résumer son sentiment en une formule : « À l’arrivée, on s’est perdus. »

Le journaliste a notamment cité Michael Olise et Rayan Cherki pour illustrer cette impression de confusion. « À un moment, je me suis dit : “Mais attends, à quelle minute il est sorti, Olise ? Ah ben non, il est encore là. Et Cherki, il est sorti ou il est pas sorti ? Ah ben non, il est encore là, mais on le voit plus.” »

Une sortie qui traduit sa frustration devant la disparition progressive de deux joueurs censés donner du relief au jeu français. Olise avait pourtant lancé les Bleus dès la 10e minute, tandis que Cherki avait eu une occasion importante au retour des vestiaires, avec une frappe sur le poteau. Mais leur influence s’est ensuite estompée au moment où l’Italie prenait le contrôle de la rencontre.

Une défaite qui met en lumière les limites de la France

Le scénario est d’autant plus frustrant que la France avait bien débuté. Après l’ouverture du score d’Olise, les Bleus ont laissé l’Italie revenir dans la partie par Pio Esposito, avant de céder en seconde période sur une réalisation de Davide Frattesi puis un penalty transformé par Esposito à la 75e minute.

Les erreurs individuelles ont pesé lourd. Malo Gusto a notamment été mis en difficulté sur le côté droit, tandis que Dayot Upamecano a concédé le penalty du troisième but italien. Les changements tardifs de Zinédine Zidane et la perte de maîtrise collective ont également alimenté les critiques après cette première défaite de son mandat.

Zidane devra rapidement trouver des réponses. La France n’a pas encore validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations et jouera gros dimanche face à la Turquie, à Bordeaux. Un match où le contenu devra être nettement plus convaincant.

Upamecano quitte les Bleus pour raisons personnelles

Comme si la soirée italienne ne suffisait pas, Zinédine Zidane doit également composer avec un nouveau départ. La Fédération française de football a annoncé ce vendredi que Dayot Upamecano avait reçu l’autorisation du sélectionneur de quitter le rassemblement pour rentrer à Munich.

Le communiqué de la FFF évoque des « raisons personnelles », sans apporter davantage de précisions. Le défenseur du Bayern Munich ne participera donc pas à la rencontre contre la Turquie. Son départ intervient au lendemain d’une prestation compliquée, durant laquelle il a notamment concédé le penalty du 3-1. Il ne faut toutefois pas confondre les deux événements : la Fédération n’a pas présenté son retour en club comme une sanction sportive.

Pour le remplacer, Zidane dispose encore de Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté et Leny Yoro dans l’axe. À ce stade, aucun remplacement numérique d’Upamecano n’a été annoncé. Les Bleus doivent donc rapidement tourner la page. Après cette première défaite de l’ère Zidane, la réception de la Turquie dimanche devient un rendez-vous essentiel pour retrouver de la confiance et assurer la qualification.

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