Équipe de France : coup de tonnerre pour Mbappé avant l’Italie !

Alors qu’il était annoncé forfait pour affronter l’Italie, Kylian Mbappé pourrait finalement être présent sur le banc des Bleus ce jeudi soir, selon Gianluca Di Marzio.

C’est une information qui pourrait changer la donne à quelques heures du choc entre la France et l’Italie en Ligue des nations. Alors que Kylian Mbappé était annoncé forfait en raison d’une gêne musculaire à la cuisse, un scénario inattendu serait désormais envisagé.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, dont les informations sont relayées par Sky Sport, le capitaine de l’équipe de France pourrait finalement figurer dans le groupe pour cette rencontre à San Siro. L’attaquant du Real Madrid débuterait toutefois sur le banc de touche, avec la possibilité d’entrer en jeu pour disputer quelques minutes.

Zinédine Zidane pourrait-il prendre un risque ?

Cette éventualité serait une véritable surprise. Mercredi, Zinédine Zidane avait pourtant annoncé publiquement le forfait de son capitaine, expliquant vouloir éviter toute prise de risque après une douleur ressentie aux ischio-jambiers. « Il sera forfait demain, il a ressenti une petite douleur et on va prendre zéro risque », avait notamment déclaré le sélectionneur français en conférence de presse.

Le technicien espérait alors pouvoir récupérer son attaquant pour le prochain rendez-vous face à la Turquie, dimanche. La présence éventuelle de Mbappé sur le banc contre l’Italie reste donc à confirmer.

Une chose est certaine : les supporters des Bleus suivront de très près la composition du groupe français. Et si le capitaine venait finalement à entrer en jeu, même pour quelques minutes, ce serait un sacré retournement de situation !