OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL, Stade Rennais : après Netflix et Disney, un géant mondial veut rafler les droits TV ! 

La bataille des droits TV de la Ligue 1 pourrait prendre une dimension internationale.

Le dossier des droits audiovisuels du football français suscite visiblement de nombreuses convoitises. Dimanche, à l’issue de la victoire du LOSC sur la pelouse du Stade Rennais (2-1), Olivier Létang avait déjà laissé entendre que l’appel d’offres lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) intéressait plusieurs acteurs.

Skydance entre dans la course aux droits TV

« On a choisi tous ensemble de lancer cet appel d’offres. Beaucoup d’acteurs sont intéressés. […] Aujourd’hui, il y a beaucoup de marques d’intérêt, beaucoup », expliquait le président lillois. Des déclarations qui prennent aujourd’hui une autre dimension après les révélations de Bloomberg. Selon l’agence de presse américaine Bloomberg, Walt Disney Co. et Skydance Corp. étudieraient la possibilité de se positionner sur les droits de diffusion de la Ligue 1 pour le cycle 2027-2032.

Disney n’arriverait pas totalement en terrain inconnu. Le groupe américain a déjà renforcé sa présence dans le sport en obtenant les droits de diffusion de la Liga espagnole via Disney+. Une éventuelle arrivée sur le marché français constituerait une nouvelle étape dans sa stratégie audiovisuelle. Mais un autre acteur pourrait venir bouleverser la donne : Skydance. Le groupe, associé à un vaste ensemble d’activités dans les médias et le divertissement, dispose d’un portefeuille particulièrement important, avec notamment Paramount et plusieurs actifs audiovisuels et sportifs.

Son intérêt potentiel pour la Ligue 1 témoigne de l’attractivité que pourrait encore représenter le championnat français auprès des investisseurs internationaux. Un obstacle subsiste toutefois pour Skydance : ses accords de distribution avec Canal+. Une contrainte qui pourrait compliquer une éventuelle candidature. Walt Disney Co. disposerait, sur ce point, d’une situation plus favorable après s’être affranchi de certaines contraintes de distribution.

Netflix également intéressé, mais sans garantie de candidature

La bataille pourrait même attirer un troisième géant américain. Selon L’Équipe, Netflix suivrait également le dossier. Le groupe privilégierait toutefois des événements sportifs dont l’issue est moins prévisible, ce qui rendrait une candidature concrète pour les droits de la Ligue 1 moins évidente à ce stade.

Pour la LFP, l’enjeu est considérable. L’objectif est de trouver des diffuseurs capables de valoriser le championnat français et de générer des revenus à la hauteur des ambitions des clubs professionnels. L’OM, le PSG, l’ASSE, le RC Lens, le FC Nantes, l’OL et le Stade Rennais sont directement concernés par l’issue de cet appel d’offres.

L’appel d’offres a officiellement été lancé le 3 novembre. Les candidats intéressés ont jusqu’au 3 décembre à 10 heures pour déposer leurs propositions. Le football français attend désormais de voir si les marques d’intérêt évoquées se transformeront en véritables offres. Reste à savoir combien ces géants seront prêts à investir pour s’offrir le football français. Le rendez-vous du 3 décembre pourrait être déterminant pour l’avenir économique du championnat.