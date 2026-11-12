OM, PSG, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens, OGC Nice : un nouveau club historique français officiellement en vente !

Après le FC Nantes et l’OGC Nice récemment, un autre club français historique est officiellement en vente.

Le football français traverse une période particulièrement délicate sur le plan économique. Et les conséquences de cette situation continuent de se faire sentir jusque dans les clubs historiques. Le constat est sans détour : malgré une gestion financière rigoureuse, l’En Avant Guingamp peine à trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son développement dans des conditions satisfaisantes.

Après le FC Nantes, Guingamp ouvert à une vente

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président Fred Le Grand a confirmé sa volonté de faire entrer un nouvel investisseur au capital du club. Une opération qui pourrait même déboucher sur une cession. Pourtant, Guingamp n’est pas un club en difficulté à cause d’une mauvaise gestion. L’institution bretonne présente des comptes maîtrisés et répond sans difficulté aux exigences de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Mais cette rigueur ne suffit plus à compenser le manque de capitaux.

Les investissements réalisés ces dernières années pèsent également sur les finances. Le développement des infrastructures, notamment avec la construction du Pro Park en 2018, a représenté un effort financier important. À cela s’ajoutent des charges de fonctionnement toujours plus élevées, dans un environnement économique devenu particulièrement contraignant pour les clubs français.

La chute des droits TV fragilise le modèle économique

Le principal problème reste toutefois la diminution spectaculaire des revenus issus des droits télévisés. En quelques années, les recettes de Guingamp liées à cette source de financement seraient passées de 5 millions d’euros à seulement 1,3 million d’euros. Un manque à gagner considérable pour une formation qui doit continuer à financer son fonctionnement, ses infrastructures et ses ambitions sportives avec des ressources limitées.

Dans ces conditions, l’arrivée d’un nouvel actionnaire apparaît comme une solution de plus en plus nécessaire. Elle permettrait au club de retrouver des marges de manœuvre financières, de sécuriser son avenir et, éventuellement, de se donner les moyens de ses ambitions. Les dirigeants ne ferment d’ailleurs aucune porte. « Il y a des contacts », résument-ils, confirmant ainsi que des discussions sont en cours autour de l’avenir capitalistique d’En Avant Guingamp.

Un nouveau tournant pour un club historique

Fondé en 1912, En Avant Guingamp possède une place particulière dans le football français. Double vainqueur de la Coupe de France (2009 et 2014), le club costarmoricain a également marqué les esprits par ses passages en Ligue 1 et ses performances sur la scène nationale. Aujourd’hui, l’enjeu est donc bien plus important qu’une simple opération financière. Il s’agit de trouver un partenaire capable d’accompagner durablement le projet guingampais, sans remettre en cause l’identité et l’histoire de cette institution bretonne.

Reste désormais à savoir si les contacts évoqués par les dirigeants déboucheront sur une véritable offre de rachat. Une chose est certaine : En Avant Guingamp est désormais ouvert à l’arrivée d’un nouvel investisseur, et même à l’hypothèse d’une vente. Le prochain chapitre de son histoire pourrait ainsi s’écrire avec de nouveaux propriétaires.